30 dakikada limonlu cheesecake tarifi! İşte püf noktası

Limonlu cheesecake birçok kişi tarafından sevilen ama yapılması da uğraştırıcı olan bir tatlıdır. Pişirerek yapanlar için limonlu cheesecake püf noktası pişirilmesidir. Fırınla uğraşmak istemeyenler için limonlu cheesecake yapmak oldukça basit. İşte hafif, lezzetli ve kolay limonlu cheesecake tarifi...



LİMONLU CHEESECAKE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 paket burçak bisküvi

100 gr biraz fazla eritilmiş margarin veya tereyağı

MUHALLEBİSİ İÇİN MALZEMELER;

1 su bardağı toz şeker

5 yemek kaşığı irmik

3 yemek kaşığı nişasta

5 su bardağı süt

1 paket vanilya

LİMONLU SOS İÇİN MALZEMELER;

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

6 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

1 limon suyu

1 limon rendesi

1 paket vanilya

(İsteğe bağlı 1 çay kaşığı zerdeçal. Renk vermesi için. )

LİMONLU CHEESECAKE YAPILIŞI

1. Bisküvileri robottan geçirin. Erittiğiniz margarini üstüne döküp karıştırın. Bisküvili harcı kalıba dökün ve üzerine bastırarak yerleştirin. Kalıbımızı daha sonra buz dolabında bekletin.

2. Diğer taraftan muhallebiyi yapmak için vanilya hariç bütün malzemeleri tencereye alın. Karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Muhallebiyi ocaktan alarak vanilya ekleyip tekrar karıştırın. Muhallebiyi biraz soğutun. İlk sıcaklığı çıkan muhallebimizi bisküvili harcımızın üzerine dökün ve tekrardan dolaba kaldırın.

3. Limonlu sos için vanilya hariç diğer malzemeleri ocağa alın. Karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Ocaktan aldığınız limonlu sosun içine vanilya ekleyip tekrar karıştırın.

4. İlk sıcaklığı çıkan limonlu sosu muhallebinin üzerine dökün ve bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.