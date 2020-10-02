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02 Ekim 2020 Cuma 15:11 | Son Güncelleme:

3 Ekim 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları nasıl?

3 Ekim 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları nasıl"

3 Ekim 2020 burç yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumları ne ifade ediyor? İşte 3 Ekim 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç ve 12 burcun tamamının yorumu haberimizde.

3 Ekim Cumartesi günü burçları nelerin beklediği araştırılıyor. Aşk ve sağlık konularında günlük burç yorumları merak ediliyor. 3 Ekim Cuma günü Koç burcunu yoğun harcamalar, Aslan burcunu önemli bir teklif bekliyor. İşte 3 Ekim 2020 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay gün boyunca Koç burcu ilerliyor olacak. Saat 18.12’de Boğa burcuna geçiş yapacak. Bilhassa günün ikinci yarısında yemek içmek ve keyif almak istediğin şeylere bugün çok para harcayabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün bilhassa günün ikinci yarısında ağır ve temkinli adımlar atıyor olacaksın. Ay Plüton kare açısının içsel anlamda seni zorladığına şahitlik edebilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde bilinçdışı konularda çalışmalar yapabilirsin. Koç Dolunayı sonrasında enerjilerinin yavaş yavaş normale döndüğü bugünü olumlu kullanmalısın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah erken saatlerde hayatındaki erkeklerle ilgili konular daha baskın hale gelebilir. Saat 08.47 ile 18.12 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin. 

3 EKİM 2020 BURÇ YORUMLARININ DEVAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYIN

3 Ekim 2020 burç yorumları nasıl?
Editör:<div><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></div><p>Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a

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