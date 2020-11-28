29 Kasım 2020 burç yorumları! Kimleri enerjili bir pazar bekliyor?

29 Kasım 2020 burç yorumlarında enerji ve motivasyon ön plana çıkıyor. Günlük burç yorumları Ay'ın hareketlerine göre hazırlandı. Yengeç burcu pazar gününe enerjiyle uyanacak, Aslan burcu planlarını değiştirebilir. Kova burcu ise ailesinden aldığı destekle mutlu bir gün geçirecek.



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 29 Kasım Pazar günü saat 19.16’ya kadar Boğa burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde içsel motivasyonun hayli güçlü olacaktır.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay Pazar günü saat 19:16’da senin burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçiş yapacak. Saat 15.48 ile 19.16 arasında yeni bir iş başlatmaman ay boşlukta olacağı için yerinde olacaktır.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay akşam saatlerinde senin burcuna geçecek. Ay burç değiştireceğine ötürü dengesiz enerjiler seni sarabilir. Sabah saatlerinde sorumluluklarını yerine getirmen için güzel enerjiler var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bu sabah yapmak istediklerini yerine getirmek adına enerjin ve motivasyonun yerinde olacaktır. Sabah saatlerinde arkadaşlarına vakit ayırabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Akşamüstüne doğru sosyal çevre ile ilgili önemli gelişmeler seni bekliyor. Alacağın haberlerle ne zamandır planladığın işlerini değiştirebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın burç değiştireceği pazar günü boyunca değişken enerjiler altında olabilirsin. Sabah saatlerinde ebeveynlerinle ilişkilerin önem kazanıyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Motivasyonunun yüksek olacağı gün boyunca sportif faaliyetlere zaman ayırabilirsin. Gün ortasında sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sabah saatlerinde çevrenden göreceğini destekler seni hayli mutlu ediyor. Merkür Jüpiter uyumlu açısının etkisi ile planladıklarını hayata geçirebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sabah saatlerinde yapman gereken konularla ilgili kendini hazır hissedeceğin bir gündesin. Sabah saatlerinde alacağın haberler sevindirici olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sorumluluklarını yerine getirmek adına günün sabah saatleri çok daha uygun olacaktır. Ay'ın burç değiştireceği saat 19.16’ya kadar yeni ve önemli bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Annenden ya da senin için önemli bir kadın figüründen alacağın destek bugün seni çok mutlu ediyor. Çevrendeki insanlarda uyumlu ilişkiler içindesin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Sabah saatlerinde motivasyonun yüksek olacaktır. Neptün bugün ileri hareketine başlıyor olacak. Değişken enerjiler altında olabilirsin.

Astrolog T. Ceylin Çelebi