28 Mart günlük burç yorumları! 28 Mart'ta burçları neler bekliyor?

Hayatınızın kararlarına yön verecek 28 Mart günlük burç yorumları sizi bekliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar iş ve aile hayatıyla ilgili ipuçları burç yorumlarında okuyor. Evde geçen şu süreçte yükselen burcunuz hakkında 28 Mart yorumu ne söylüyor? Koç burcunu neler bekliyor? Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleminden 28 Mart günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Parasal açıdan risk almaktan hoşlanmıyor olabilirsin. Kendinle ilgili Yeniay ile birlikte aldığın kararları bugün itibariyle yürürlüğe koyabilirsin. Zira yarın Ay Hilal fazında ilerliyor olacak.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Aşk hayatında mutlu olacağın güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Yeme içme konusunu fazla abartabilirsin bilhassa tatlı yemek isteğin çok artabilir. Akşam saatlerinde içgüdülerin artıyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Maneviyatının çok artacağı 28 Mart’ta sanatsal konulara yönelebilirsin. Fedakârlık göstermen gereken durumlar aşk hayatında meydana gelebilir. Akşam saatlerinde kararlı tavırların bilhassa geride bıraktıkların ile ilgili artacak.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Evine bir misafir gelebilir. Konuksever bir kişi olarak gelen kişi seni mutlu ediyor. Senin için önemli bir kadından yana şanslı durumlar akşam saatlerine doğru gündeme gelebilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



İyimser enerjiler altında olacağın cumartesi gününde estetik konularda uğraşlar verebilirsin. Kendine bakmak ve yeniay ile birlikte karar verdiğin şeyleri başlatmak istiyor olabilirsin. Bugün kendine güvenli tarafın partnerini etkileyecek.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Yurtdışı ile ilgili konular seni meşgul edecek olabilir. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarından haberler alabilirsin. Arkadaşların vasıtasıyla önemli girişimlere kalkışmak için harekete geçiyorsun.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Araştırmacı tarafın gün boyunca seni birtakım konular üzerinde bilgi almak üzere harekete geçirebilir. Aşk hayatında da bugün keyifli vakitler geçirebileceğin durumlar var.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Partnerin senin için güzel bir sürpriz planlayabilir. Pozitif enerjilerin seni saracağı bugün alacağın haberler ile birlikte daha da mutlu oluyorsun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Maddi koşullarını sağlama almak istiyorsun. Ay ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisiyle kendine olan güvenin artıyor. Kaynaklarını değerlendirirken senin için önemli kimselerin fikrini alabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Aşk hayatında mutlu olacağın güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Senin için önemli kadınlarla aranda geçecek konuşmalar seni bir konuda düşündürebilir ve önemli bir karar almaya itebilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Aile içinde sevgi dolu bir iletişim içerisinde olabilirsiniz. Annen ya da kız kardeşlerin ile aranda seni mutlu edecek konuşmalar olabilir. Kararlı olduğun konularda ilerliyorsun.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Kardeşlerin ile uzlaşma sağlayacağın bugün ne zamandır aranızda kangren olmuş bir mesele nihai olarak sonuçlanabilir. İnsanlara karşı çok hoş görülü olduğun bir gün.

Astrolog Ceylin Çelebi

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