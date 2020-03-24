25 Mart burç yorumları! Burçları neler bekliyor?

25 Mart Çarşamba burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Aşk hayatından iş yaşamına kadar birçok şeyi etkileyen günlük burç yorumları merak ediliyor. Ay’ın burçlara etkisi merak ediliyor. Boğa ve Akrep burcunu sağlık sorunları, İkizler burcunu yoğun bir gün, Balık burcunu parasal durumlar bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak dolayısıyla enerjin hayli aktif olacaktır. 25 Mart Çarşamba günü sportif aktiviteler içinde uygun bir gün olabilir. Aktif enerjiler altındasın ancak yeniayın etkisiyle birşeyler başlatmak için yarını beklemende fayda var.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Gün boyunca içsel anlamda enerjik ve sabırsız bir yapıda olabilirsin. Evde vakit geçirmek ve tek başına kalmak sana iyi gelebilir. Baş ağrısı problemin bilhassa migren problemin olabilir. Rüyaların bugün hayli aktif olacaktır.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Sosyal medya üzerinden ya da telefonlar aracılığıyla arkadaşlarınla yoğun bir iletişim içerisinde olabilirsin. Kendini gereksiz yere ortaya koymak seni zora sokabilir bu nedenle tutamayacağın vaatlerde bulunmamaya özen göstermelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Kariyerinle ilgili düşünmeden atacağın bir adım sonrasında seni pişman edebilir. Sabırsız bir ruh hali içerisinde hareket ediyor olman bazı önemli detayları gözden kaçırmana sebep olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Eşinin kardeşleri ve yakın çevresiyle bugün birlikte bir şeyleri halletmen gerekebilir. Aktif ve cesur tavırların onların hoşuna gidiyor. Yurt dışı ile ilgili iş yapan bir Aslan isen gün içerisinde harekete geçmen konular söz konusu olabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Ortak paylaşımlarınla ilgili olarak bugün partnerinle aranda birtakım huzursuzluklar, agresyon yaratacak durumlar var. Düşünmeden atacağın adımlar seni sonrasında zor durumda bırakabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Ay tüm gün karşıt burcun olan Koç burcunda hareket ediyor olacak. İkili ilişkilerinde kendini ortaya koyman gereken durumlar var. Eğer karşı tarafa açılmak, sevdiğini söylemek istiyorsan bugün tam zamanı.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Çalışma ortamında hareketli olman, aktif olman gereken durumlar var. İşlerini yetiştirmekte zorlanıyor olabilirsin. Ancak sağlığınla ilgili durumlarda bugün hassas olabilir. Baş ve göz rahatsızlıkları yaşayabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Çocuklarınla birlikte bugün faaliyetler yapabilirsin. Aktif bir gün olacaktır sizin için. Spontane şekilde bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Ancak öfkelenmeye de meyilli olacağın bugün gereksiz yere onların kalplerini kırmamaya özen göstermelisin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Ev, yuva ve ailenle ilgili konular bugün aktif konuların arasında yer alıyor. Yeniay sonrasında evinle ilgili yeni kararlar alma aşamasında olabilirsin. Evinle ilgili önemli kararlar almadan önce yarını beklemende fayda var.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Kardeşlerinle ilgili konularda yeni olaylar söz konusu olabilir. Günün büyük çoğunluğunda bu konularda kafa yoracak olabilirsin. Onlar için cesaretle harekete geçmekten çekinmiyorsun.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



İhtiyaç duyduğun şeylerle için internet üzerinden alışveriş yapabilirsin. Farkına varmadan bütçeni aşabilirsin. Harcamalarını planlayarak yapman da fayda var. Aksi takdirde her aklına geleni alabilir ve Ay sonunda parasal açıdan zorlanabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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