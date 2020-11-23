24 Kasım 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç ve Balık burcu yorumu! Günlük burç yorumları

24 Kasım 2020 burç yorumları araştırılıyor. Maddi ve manevi konuda bilgi veren günlük burç yorumları kararları etkiliyor. 24 Kasım Salı günü Merkür ile Neptün arasındaki uyumlu enerji var. Oğlak burcu kardeşlerinden destek alabilir, Kova burcunu parasal konular bekliyor. Yay burcu ise projeleri ile ilgili destek görebilir. İşte 24 Kasım 2020 burç yorumları...



24 KASIM KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 24 Kasım Salı günü Ay saat 18.05’te Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçiyor olacak. Aklında olmayan konular gün boyunca seni meşgul edebilir.

24 KASIM BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Merkür ve Neptün arasındaki uyumlu açının kesinleşeceği bugün iletişimde uyumlu enerjiler var. Ay saat 13.44 ile 18.05 arasında boşlukta olacak bu nedenle bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.

24 KASIM İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay'ın Balık burcunda ilerleyeceği ve Merkür ile Neptün arasındaki uyumlu enerjinin aktif olacağı sabah saatlerinde şifa enerjilerini aktif hale getirebilir ve meditasyon çalışmaları yapabilirsin.

24 KASIM YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay saat 13.44 ile 18.05 arasında boşlukta olacak. Bu zamana kadar yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmelisin. Değişken enerjilerin yüksek olacağı bir gündesin.

24 KASIM ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Hisseli kazanımlarınla ilgili konular öne çıkıyor. İkili ilişkilerinde gün boyunca uyumlu enerjiler var. Çalışmak için güzel bir motivasyona sahipsin.

24 KASIM BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Ay karşıt burcun olan Balık burcunda ilerlediği gündüz saatlerinde ikili ilişkilerinde önemli fedakarlıklar yapmak durumunda kalabilirsin.

24 KASIM TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: 24 Kasım Salı günü çalışma ortamındaki değişken enerjiler var. Sevdiklerini koruma altına alman gereken durumlar ortaya çıkabilir.

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24 Kasım Salı burç yorumları nasıl?