24 Ekim 2019 Perşembe Kova burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe Kova burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Vergiler, harcamalar, krediler, hepsini bugün ele alıp bir düzene sokmaya kararlısın. Parasal konularda endişelerinin çok artacağı bir gün. Endişelerin ise daha çok partnerinin harcamalar konusunda ipin ucunu kaçırmasından kaynaklandığını düşünüyorsun. Onunla bu konuda konuşurken sakinliğini koruman sizi sonuca götürebilir. Gece saatlerinde ise sorunlarından kaçma eğilimindesin.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

İnstagram: Astrolifeceylin