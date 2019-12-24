Günlük burç yorumları! 24 Aralık 2019 Salı

24 Aralık 2019 Salı günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Bugün Ay sabırsız ve değişken Yay burcunda hareket ediyor olacak. Yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konularda girişken davranabilir, işlerini halletmek adına harekete geçebilirsin. Uzlaşmacı bir tavır sergileyeceksin. Akşam ise bazı konularda kafa karışıklıkları yaşayabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ortaklıklar konusunda iyimser bir gününde olacak bu minvalde harekete geçecek olabilirsin. Uyumlu ve sosyal tavırların özellikle de kadınlarla olan ilişkilerinde pozitif durumlarla yüz yüze geleceğini gösteriyor. Ancak akşam saatlerinde yön değiştirebilir, tarafsız kalmakta zorlanacağın durumlarla yüz yüze kalabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay bugün karşıt burcun Yay burcunda hareket ediyor. İkili ilişkilerinde bugün fazla arkadaş canlısı olabilir ve kendini cesurca ifade edebilirsin. Konuşman gereken konular varsa bugünü kullanabilirsin. Ay Venüs uyumlu açısının da etkileşimiyle olumlu dönüşler alabilirsin. Akşam ise dalgınlıklar nedeniyle yapman gereken şeyleri vaktinde yapamayabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çalışma koşullarından memnun olacağın ve sabırsız bir enerjide olacağın bir gündesin. Sanatsal konulardaki yeteneğini işine yansıyabilirsin güzel geri dönüşler alacaksın. Bugünün akşamında ruhani duyguların çok artıyor. Hissiyatın fazla yüksek olabilir. Sağlığın hassaslaşabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Yay burcunun iyimser, canlı, hareketli yapısı en çok seninle bağdaşıyor. Çocuksu tavırların şimdi daha da kendini gösterecek. Romantik bir günündesin. Partnerlik arayışındaysan sonuç olumlu olabilir ancak akşam görüşeceğin kimselere temkinli yaklaşmalısın.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Aile içerisindeki konularda bugün fazla girişkensin. Olayları ele almak ve gerekli değişiklikleri yapmak üzere harekete geçebilirsin. Kabullenici bir yapıda olacaksın. Akşam fazla hayallere kapılabilir, eski ilişkilerinden gelen bir haber üzerine hemen duygusallaşabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugün senin için güzel ve ılımlı enerjiler var. Yay burcunun neşeli doğası ilişkilerine ve iletişime yansıyor. Aynı zamanda aşırı romantik olabilir, partnerine sürprizler yapabilirsin. Ay Neptün kare açısının etkinleşeceği bu akşam çözülmeye açık bir yapıda olabilir, hayal kırıklıklarına uğrayabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Parasal konularda iyimser bir tavırdasın. Fazla coşkulu bir şekilde harcama yapmanda olası gözüküyor. Sanatsal konulardaki yeteneğini aile içerisinde sergilemek içi uygun bir gün. Her türlü işinde zevkli yapını ortaya koyacaksın. Akşam saatlerinde duygularına teslim oluyor, mantıklı davranmaktan uzaklaşıyorsun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Bugün Ay tüm gün senin burcunda hareket ediyor olacak. Özgürlükçü, iyimser ve enerjik bir yapıdasın. Gökyüzünün enerjileri yaşadığın ortamdan memnun olman konusunda seni destekliyor olacak. Her türlü olumsuzluğa karşı pozitif yaklaşıyor olacaksın. Akşam ise endişeli bir tavırda olmanı sağlayacak etkiler söz konusu.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Felsefik bir bakış açısına sahip olabilirsin bugün. İç sesine fazla odaklanacağın, izole kalmaktan hoşlanacağın bir gündesin. Etrafındaki insanlarda senin sakin kalman konusunda yardımcı oluyorlar. Bu akşam Neptün’ün işin içine girmesiyle melankolik tavırların su yüzüne çıkabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Şanslı etkilerin devrede olacağı bir gün. Özellikle günün ilk bölümünde dışarıya olan yüzün hayli iyimser ve enerjik olacak. Sempatik tavırlarınla herkesin gönlünü kazanıyor olacaksın. Ancak akşama doğru içsel olarak kendini kandırmaya eğilim gösterebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Ay iyimser ve enerjik Yay burcunda hareket ediyor. Güzel ve sabırsız enerjiler seni de saracak. Romantik ve hassas tavırda olacağın etkiler söz konusu. Yumuşak başlı davranabilirsin. Ancak akşam saatlerinde yaşayacağın birtakım olaylar kedine olan güveninin azalmasına sebebiyet verebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram hesabı: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com