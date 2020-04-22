23 Nisan burç yorumlarında sürpriz gelişmeler var!

23 Nisan burç yorumlarında Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeniay sürpriz birtakım yenilikler getirebilir. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını merak ediyor. 23 Nisan Perşembe günü Koç burcunu parasal konularda sürpriz gelişmeler bekliyor, Ateş elementi olan Aslan burcu yeni iş fırsatı ile karşılaşabilir, Başak ve Yay burcunu ise sağlık problemleriyle ilgilenebilir. Bu hafta bütün burçlarda sürpriz gelişmeler var. İşte günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

23 Nisan Perşembe günü saat 05.25'te gerçekleşecek olan Boğa burcundaki Uranüsyen yeniay parasal konularda seni sürpriz birtakım yeni olayların içine sokabilir. Temkinli olmaya özen göstermelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

23 Nisan sabahı burcunda gerçekleşecek olan yeniay kişisel olarak seni sürpriz birtakım yenilikler içerisine sokabilir. İkili ilişkilerinde agresyonlara dikkat etmelisin. Aynı zamanda üst ve otorite figürlerinin de baskılarına maruz kalabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Boğa burcundaki Yeniay, hastaneler ya da kapalı olan yerlerdeki işlerin ile alakalı olarak beklenmedik gelişmeleri hayatına sokabilir. Yükseköğretim ile ilgili yerlerden birtakım kısıtlamalar seni zorlayabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Boğa yeniayını 11. Ev alanında yaşıyor olacaksın. Yeni bir sosyal sorumluluk projesine ya da sosyal çevreye girebilirsin. Parasal konular, ödemelerin bu süreçte seni kısıtlayabilir, dikkat et.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Boğa burcundaki sürpriz gelişmelere açık Yeniayı iş ve kariyer alanında deneyimliyor olacaksın. Yeni sürpriz bir iş fırsatı karşına çıkabilir. Eşin tarafından birtakım baskılara maruz kalabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

23 Nisan Perşembe günü meydana gelecek olan Yeniay uluslararası konularda sana yeni fırsatlar yaratabilir. Sağlığınla ilgili konulara dikkat etmelisin zira sağlığınla ilgili konularda zorlanabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Yeniay ile birlikte bir kredi çekme işin hallolabilir veya bir alacak verecek işinle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsin. Çocukların yoluyla birtakım kısıtlamalar veya sorumluluklar içerisine girmen seni zorlayabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

23 Nisan Perşembe günü saat 05.25'te Uranüs ile kavuşum halinde gerçekleşecek olan Yeniay tam olarak karşıt alanında meydana geliyor. İkili ilişkilerine dikkat çekiyor. Ev, yuva, ailen ile ilgili konularda zorlanabilir ve birtakım kısıtlanmalara girebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sağlık, çalışanlar, evcil hayvanların ile ilgili konularını mercek altına alacak olan bir yeniay perşembe günü meydana geliyor. Sağlığına dikkat etmelisin. Yakın çevren tarafından baskı altına alınabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Aşk hayatını ve çocukların ile olan ilişkilerini etkileyecek önemli ve sürprizli bir yeniay perşembe günü meydana geliyor. Parasal kazançlarınla ilgili birtakım kısıtlanmalar söz konusu olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

23 Nisan Perşembe günü saat 05.25 'te meydana gelecek olan Boğa yeniayı ile birlikte aile, yuva ve ebeveynlerinle ilgili sürprizli yenilikler hayatına girebilir. Kendine koyduğun kurallar seni kısıtlıyor. Bunlara dikkat etmelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Kardeşlerin, yakın çevren ve eğitim ile ilgili konularını etkileyecek bir yeniay Boğa burcunda gerçekleşecek. Yeni bir eğitime başlayabilirsin. Endişelerinin seni kısıtlamasına müsaade etme.

Astrolog Ceylin Çelebi

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