23 Ekim 2019 Çarşamba İkizler burcu yorumları!

Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba İkizler burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Kardeşlerin ve yakın çevrenden kişilerle sıcak ve sevecen ilişkiler içerisindesin. Bugün bu tavırların bir süredir kavgaların eksik olmadığı aşk ilişkine de yansıyacak. Aradaki buzların nasıl eridiğine sen bile şaşıracaksın. Bir süredir konuşmayı ertelediğin bir konu varsa aklında bugün cesaretin yerindeyken tam zamanı. Öğle arası ya da öğle vakitleri bu iş için çok uygun.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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