Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8073
  • 6,4629
  • 278.998
  • 97886.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. 23 Ekim 2019 Çarşamba Başak burcu yorumları

23 Ekim 2019 Çarşamba Başak burcu yorumları

23 Ekim 2019 Çarşamba Başak burcu yorumları

Günlük burç yorumları düzenli takip ediliyor. 23 Ekim 2019 çarşamba günü burç yorumlarında neler yazdığı merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar Başak burcu yorumlarını öğrenmek istiyor. Astrolog Ceylin Çelebi 23 Ekim 2019 Çarşamba günü burçlarını yorumluyor.

Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba Başak burcu yorumlarını  Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Gün içinde endişeye bağlı olarak kalp ile ilgili birtakım problem yaşarsan ihmal etmeden sağlık kontrollerini yaptır. Gün içinde isteksizlik hali seni sarabilir. Harcamalarınla ilgili eleştirilere maruz kalsan da geri adım atmıyorsun. Rahat davranmaya çalışıyorsun ancak insanların tutumlarını fazla kafaya takıyorsun.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

İnstagram: Astrolifeceylin

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yenenler doğum kilolarından 15 günde kurtuldu
Ufukta evlilik mi var? Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay
Sefirin Kızı dizisinden ilk kare geldi!
Çukur dizisine RTÜK'ten ceza
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
<p>Dört ay önce Esra Erol´a çıkan Ali Keskin, nikâhlı eşinin İdris Coşkun ile kaçtığını ve 4 yaşında

Eşim Kaçtı Diyerek Esra Erol´a Çıkmıştı! Ali Keskin Dün Gece Öldürüldü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisinde namaz kıldı

Resulayn'ın altı köstebek yuvası