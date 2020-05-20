21 Mayıs burç yorumları! Bazı burçları parasal konular bekliyor
Hayata dair aile, para ve aşk gibi birçok konuda fikir edinmeyi sağlayan 21 Mayıs burç yorumları merak ediliyor. Koç burcu için parasal durumlar ön planda olacak. Yay burcunu sağlık problemleri bekliyor. İşte 21 Mayıs Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…
Geleceğe dair fikir veren 21 Mayıs burç yorumları merak ediliyor. Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Bu durum bazı burçları parasal konularda etkileyecek. 21 Mayıs’ta Koç burcu için parasal durumlar ön planda olacak. Yay burcunu sağlık problemleri, Oğlak burcu aşkla ilgili konular bekliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını takip ediyor. İşte 21 Mayıs Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…