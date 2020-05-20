21 Mayıs burç yorumları! Bazı burçları parasal konular bekliyor

Geleceğe dair fikir veren 21 Mayıs burç yorumları merak ediliyor. Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Bu durum bazı burçları parasal konularda etkileyecek. 21 Mayıs’ta Koç burcu için parasal durumlar ön planda olacak. Yay burcunu sağlık problemleri, Oğlak burcu aşkla ilgili konular bekliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını takip ediyor. İşte 21 Mayıs Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

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