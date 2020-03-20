21 Mart Cumartesi burç yorumları! Oğlak burcu için fedakârlık zamanı!

Dünyada hızla yayılan koronavirüs gündeminden bir nebze uzaklaşmak isteyenler 21 Mart Cumartesi burç yorumlarını merak ediyor. Hafta sonu aşk hayatında beklentiler, iş hayatında kariyer hedeflerine kadar birçok şeyi etkileyen günlük burç yorumları araştırılıyor.

Ay’ın burçlara göre değişim etkisi merak ediliyor. Boğa burcunu yoğun sosyal medya trafiği bekliyor. 21 Mart’ta Yengeç burcunu hassas bir gün, Terazi burcunu yaratıcı bir gün, Oğlak burcunu duygusal bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Ay Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapacak. 20 Mart saat 12.00'de boşluğa giren Ay saat 15:33'de boşluktan çıkıyor. Bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermende fayda var.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Sosyal çevrenden insanlara karşı yarın çok daha anlayışlı yaklaşacaksın. Saat 15.33'e kadar Ay boşlukta olacak. Akşam iletişim konularında bilhassa sosyal medya üzerinde yoğun bir görüşme içerisinde olacaksın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Balık burcuna geçen Ay kariyerinle ilgili konularda fedakârlık göstermen gereken durumlara işaret ediyor. Yönetici gezegenin Merkür'ün Ay ile yapacağı kavuşum açısı akşam güçlü bir hayal gücü sana sağlıyor.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Hassasiyetinin artacağı cumartesi gününde insanlara yardım etmek istiyorsun. Uzak çevrenden kişiler ile iletişime geçebilirsin. Akşam saatlerinde konuşmadan da derdini anlatacağın durumlar aktif olacak.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Ay yarın burç değiştiriyor ve Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapıyor. Saat 15:33'e kadar boşlukta ilerleyen Ay bu zaman zarfında keyif alınan aktivitelere zaman ayırman gerektiğini vurguluyor.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Ay saat 15.33'de karşıt burcun olan Balık burcuna geçiş yapacak. Partnerinle arandaki bağ iyiden iyiye artıyor. Ancak bazı konularda fazla endişeli bir ruh hâline bürünebilirsin. Birlikte olduğun kişileri endişelerinle boğmamaya dikkat etmende fayda var.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Sorumluluklarınla ilgili konularda yaratıcılığının hayli yüksek olduğu bir gündesin. Bunu iyi değerlendirebilirsen işlerini hızlıca halledebilirsin. Ayakların ile ilgili rahatsızlıklara dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Saat 15.33'e kadar boşlukta seyredecek olan Ay yeni şeylere girişmemen konusunda seni uyarıyor. Sonrasında Balık burcuna geçen Ay çocuklarınla ilgili konularda fedakârlık göstermen durumları işaret ediyor.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Günün ikinci yarısında ailenle ilgili konular senin için ön planda olacak. Ailenle arandaki iletişimde bazı konuları sırf seni anlamaları için öne sürebilirsin. Ailenden kişilerin yardımına ihtiyaç duyabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Balık burcuna geçiş yapan Ay yakın çevre akrabalarınla arandaki bir takım konuları gün yüzüne çıkartabilir. Duygusal ve hassas konular çok daha ön planda olabilir. Onları anlaman gereken durumlar ve fedakârlık göstermen gereken durumlar söz konusu olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Saat 15:33'e kadar boşlukta seyredecek olan Ay yeni başlangıçlar için uygun değil. Sonrasında parasal konularda birtakım endişe verici durumlar yaşayabilirsin. Harcamalarını yaparken planlı hareket etmelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Endişelerin bilhassa günün ikinci yarısında artabilir. Sağlığınla ilgili konularda gereğinden fazla hassasiyet gösterebilirsin. Akşam saatlerinde konuşkanlığın artıyor. Yakın çevrenden kimseler ile hoşsohbet içerisinde olabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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