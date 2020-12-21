21 Aralık nar kırma geleneği nedir? Nar kırma ritüeli nasıl yapılır?

Bugün iki açıdan tarihi gün. Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık genellikle yılın en kısa günüdür ve bazen kışın ilk günü olarak kabul edilir. Öte yandan Jupiter ve Satürn, yüz yıllardır olmadığı kadar yakın bir mesafede olacaklar. Yılın sonlarına doğru enerjisinin yüksekliğine inanılan inançlardan biri olan nar kırma ritüeli hakkında araştırmalar da hız kazandı. 21 Aralık nar kırma geleneği nedir? Nar kırma ritüeli saat kaçta, nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

21 ARALIK NAR KIRMA GELENEĞİ NEDİR?

En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık 2020 günü enerji, bolluk, bereket gibi birçok alanda yardımcı olacağına inanılan ritüellerden biri de nar kırma geleneği.

Genellikle 21 Aralık’ta ritüelleşen nar kırma geleneği yılbaşından evvel veya yılbaşı günü yapılan bir gelenektir.

NAR KIRMA RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

Anadolu geleneklerinde evin içinde nar patlatılarak, parçalanan tanelerinin etrafa dağılmasıyla, eve bereket getireceği inancı bugün de bazı bölgelerde devam etmektedir.

Bu geleneğe göre, kırılan nar ne kadar patlarsa, taneleri ne kadar geniş ve uzak alana dağılırsa, bereket ve bolluğun evde o kadar çok bulunacağına inanılıyor.

EN UZUN GECEDE NEDEN NAR KIRIYORUZ?

Nar, bolluk, bereket; birin bin olması, bereket anlamı taşıyor

Nar, doğum, çoğalma anlamına da gelir,

Nar, Osmanlı’da sevilen kıza gönderildiğinde; evlenme teklifi anlamına gelir,

Nar, yaşam sembolüdür,

Anadolu’da nar patlatma; evin içinde nar patlatılır, nar parçalanır, taneleri eve dağılır; böylelikle eve bereket getireceğine inanılır.