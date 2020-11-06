Ev, mobilya, kıyafetler, aksesuarlar... Renkler çoğu zaman fark etmesek de ruh hâlini etkiler. Tarzınızla trendleri bir araya getiren renkleri evinizde kullanabilirsiniz. 2021'in trend renkleri tam da bu noktada ilham veriyor. Sıcak tonlarla yaşama keyfini öne çıkarırken, pastel tonlarla hayal gücünüzü besleyebilirsiniz. Hiçbir zaman hayatınızdan eksik olmayan detayların renklerini tarzınızla bütünleştirebilirsiniz. Nasıl mı? Gelin 2021 renklerine birlikte göz atalım...



ALEM Dergisi'nde yer alan habere göre 2021'in trend renkleri şu şekilde sıralanıyor:

Yaşamın keyfini çıkartan ve ruhu besleyen rustik tonlar evde sizi mutlu edecektir.

Moda haftalarının baş tacı olmaya devam edecek bir renk varsa o da sonbahar renkleridir. Özellikle montlara ve trençlere yansıyan kahve tonlarını evin birçok köşesinde kullanabilirsiniz.

Bu kalabalık dünyada aradığınız dinginliği yakalamak zor görünse de yaşam alanlarınızı ve zihninizi arındırmak, zengin dokulu mekanlar yaratmak için nötr yumuşak ve doğal tonlar tercih edebilirsiniz. Arınmak derken tüm eşyalardan kurtulmayı ya da tekdüze bir görünümü kastetmiyorum tabii. Gardırobunuza ekleyeceğiniz nötr tonlar ile zarif bir görünüm yakalarken, aldığınız parçaların birbiriyle nasıl rahat kombinlendiğini görüp şaşıracaksınız.

Geride bıraktığımız yazı, hatta her yazı hala aklında ve kalbinde taşıyanlar için natural mavi tonlar birebir. Gökyüzünü ve denizleri evlerimize taşırken beyaz bulutları, gri kayalıkları da unutmadan zihnimizi özgürleşiyor ve bize huzurlu ve dingin bir dünya sunuyor. Ev dekorasyonu haricinde uçuşan elbiseler, tasarım çantalar, sınırlı üretilen sneaker’lar ile uçsuz bucaksız bir kullanım alanı mevcut.

Hayal gücünüzü besleyerek ve özgür bırakarak dilediğiniz ortamı yaratmanızı sağlayan pastel tonları ile biraz nostaljik biraz da çağdaş mekanlar yaratmanız mümkün. Pastel mint yeşili ile yeni fikirlerin yeşerdiği ilham veren yaşam alanları yaratabilirsiniz. Tabii söz konusu pastel olunca sizi mint ile sınırlamak istemem. Pembe ve sarı da hem moda hem dekorasyon alanında dikkat çekici.