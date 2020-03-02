2020'nin trend ojeleri

Zaman geçtikçe kıyafet, ayakkabı gibi birçok malzemenin modası değişirken artık ojeler de bunlara dâhil oldu. Öyle ki artık tek tip renk ojeler değil rengârenk ve desenli ojeler moda. Bazıları kıyafetine göre seçerken bazıları da zıt renkleri tercih ediyor.

Bakımlı ellerin tamamlayıcı parçası ojeler, farklı renklerin bir arada kullanılmasıyla kendine has bir trend oluşturdu. Desenlerin de içinde olduğu modeller, tırnakların vazgeçilmezi oldu. Farklı renkleri kullanarak çerçeve yapmak ya da farklı şekiller vermek de diğer trendler arasında yer alıyor. French manikürü hâlâ kullanılsa da farklılık arayanlar için geometrik tırnaklar iyi bir örnek. İşte size 2020’nin tercih edilen oje modelleri: