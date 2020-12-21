2020'nin en popüler kız erkek isimlerinin anlamları! Alya, Lina ve Beren isimlerinin anlamı

Çevremizde neredeyse her 5 çocuktan birinin adı alya, lina ya da eymen... Hem kulağa hoş gelen hem de telaffuzu kolay olan kız-erkek isimleri 2020'de popüler oldu. Arya, Alya, Lina, Beren gibi isimler ise bunların başında geliyor. Peki, kulağa hoş gelen bu isimler ne anlama geliyor? İşte 2020'nin popüler kız-erkek isimleri ve anlamları...



2020'NİN POPÜLER İSİMLERİNİN ANLAMLARI

Alya: Alya ismi yükseklik anlamına gelmekle birlikte “şeref”, “sema”, “dağ tepesi” ve “yüksek yer” anlamına gelmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir.

Arya: Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça. Bir opera yapıtında ya da oratoryoda ezgi.

Azra: El değmemiş bakire kız. Delinmemiş inci. Ayak basılmamış kum. Medine’nin diğer bir adı. Hz. Meryem’e verilen ad.

Beren: Güçlü, kuvvetli. Akıllı. Tanınmış. Kadife kumaş.

Derin: Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan.

Defne: Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç.

Eylül: Yılın dokuzuncu ayı.

Eymen: Daha uğurlu, daha bereketli. Sağ tarafta olan.

Lina: Eski Yunan’da olimpiyat oyunlarında kazananlara verilen, zeytin ağacı dallarından ve yapraklarından yapılma taç anlamını taşımaktadır.

Miran: Beyler.

Miray: Ay gibi ışık saçan bey.

Miraç: Göğe çıkma.

Mila: Çocukların oynadığı çelik-çomak oyunu.

Ertuğrul: Dürüst, doğru, yiğit kimse.

Zeynep: Değerli taşlar, mücevherler.

Asaf: Vezir. Hazreti Süleyman’ın veziri.

Elif: Arap alfabesinin ilk harfinin adı.

Yusuf: İnleyen, ah eden. İnilti.

TÜİK İSTATİSTİKLERİ 2019'DA YUSUF VE ZEYNEP DİYE AÇIKLAMIŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) kız erkek isimleri ile ilgili istatistikleri geçen senenin sonunda paylaşmıştı. Buna göre en popüler erkek ismi Yusuf, kız ismi Zeynep olmuştu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) sonuçlarına göre; 2018 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri, Yusuf, Eymen ve Ömer Asaf, en popüler kız isimleri ise Zeynep, Elif ve Defne oldu. Bununla birlikte, 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kızlarda ise Zeynep, Elif ve Yağmur isimlerinin olduğu görüldü.