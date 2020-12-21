2020'nin en iyi dizileri seçildi

2020'de en çok hangi dizilerin izlendiği merak konusu. La Casa Del Papel'den Dark'a kadar birbirinden farklı konuya sahip diziler bu sene evlerin vazgeçilmezi oldu. Peki, hangi dizinin konusu neyi anlatıyor? Alem Dergisi'nde yer alan habere göre 2020'yi geride bırakmaya hazırlanırken, IMDb yılın en iyi dizilerini seçti. İşte 2020'de hafızalara kazınan en iyi diziler...



LA CASA DEL PAPEL



IMDb Puanı: 8,3

Oyuncular: Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Alba Flores ve Jaime Lorente

Konusu: “La Casa Del Papel” olarak da bilinen “Money Heist”, ‘Profesör’ olarak adlandırılan bir suç dehasının İspanya Kraliyet Darphanesini soyma planlarını anlatıyor. Profesör, soygun planını kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek için alanında uzman sekiz kişiyi bir araya getirerek, beş aylık bir eğitimden geçiriyor. Ancak soygun ekibinin başına hiç planlamadıkları olaylar geliyor.

THE BOYS



IMDb Puanı: 8,7

Oyuncular: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty ve Chace Crawford

Konusu: Süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evrende, “The Boys” adlı bir grup insanın adaleti sağlama çabası anlatılıyor.

DARK



IMDb Puanı: 8,8

Oyuncular: Louis Hofmann, Maja Schöne, Oliver Masucci, Lisa Vicari ve Jördis Triebel

Konusu: “Dark”, Winden isimli bir Alman kasabasında çocukların ansızın ortadan kaybolması üzerine gelişen olayları konu alıyor. Zaman makinesi ile geçmiş ve geleceğe gitmeden, radyoaktif sızıntılara kadar dizi, bilim ve kurgunun tam merkezinde geçiyor.

OZARK



IMDb Puanı: 8,3

Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz ve Skylar Gaertner

Konusu: Chicago’da yaşayan, sıradan bir aile babası olan Marty Byrde’ın, Finans ve Danışmanlık Şirketi'nin Meksika'nın en büyük ikinci uyuşturucu kartelinin para aklama işine karışmasının ardından hayatının tepetaklak olmasını anlatıyor. Byrde eşi ve iki çocuğunu da alıp Ozark Platosu olarak bilinen Güney Missouri'ye taşınıyor. Sakin bir hayat beklerken, Byrde ailesi fark etmeden yepyeni bir maceraya atılıyor.

THE MANDALORİAN



IMDb Puanı: 8,7

Oyuncular: Pedro Pascal, Kate Sackhoff, Gina Carano, Giancarlo Esposito ve Ming Na Wen

Konusu: Star Wars serisindeki “Episode VI” ve “Episode VII” filmleri arasındaki 30 yıllık boşluğu doldurmak için çekilen “The Mandalorian” dizisi, ‘İlk Düzen’in nasıl ortaya çıktığını anlatıyor.

THE QUEEN'S GAMBİT



IMDb Puanı: 8,7

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Thomas Brodie-Sangster, Harry Melling, Jacob Fortune Lloyd ve Marielle Heller

Konusu: “The Queen's Gambit”, ailesini trafik kazasında kaybettikten sonra, yerleştirildiği yetimhanede tesadüfen satranç oynamaya başlayan Elizabeth Harmon’ın yaşı ilerledikçe büyüyen satranç tutkusunu anlatıyor. Dünyanın en büyük satranç oyuncusu olmak isteyen Elizabeth Harmon’ın duygusal güçlüklerle mücadele ettiği yaşamında, bağımlılıkları işleri daha da karmaşıklaştırıyor.

THE UMBRELLA ACADEMY



IMDb Puanı: 8

Oyuncular: Aidan Gallagher, Elliot Page, Robert Sheehan, Tom Hopper ve Emmy Raver Lampman

Konusu: “Umbrella Academy”, süper kahramanların olduğu bir akademide yer alan, birbirleriyle pek anlaşamayan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Her biri ayrı bir özel güce sahip “Umbrella Academy" üyeleri birbirleriyle pek anlaşamasa da gizemli bir cinayeti çözmek için bir araya geliyor.

WESTWORLD



IMDb Puanı: 8,7

Oyuncular: Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris ve Tessa Thompson

Konusu: “Westworld”, insanların robotlara her istediklerini yaptırabildikleri ütopik bir evrende geçiyor. Robotların bir kaza sonucu bilinç kazanması, tüm işleri tersine çeviriyor.

THE WİTCHER



IMDb Puanı: 8,9

Oyuncular: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Freya Allan, Joey Batey ve MyAnna Buring

Konusu: “The Witcher”, vadedilen bir çocuğun doğumunu bekleyen Geralt of Rivia’nın adlı bir savaşçının, güçleri olan bir prenses ve büyücü ile karşılaşmasını anlatıyor. Bu üçlünün nihai görevi ise hayatta kalmayı başarmak oluyor.

THE CROWN



IMDb Puanı: 8,7

Oyuncular: Emma Corrin, Josh O'Connor, Gillian Anderson , Emerald Fennell ve Olivia Colman

Konusu: İngiliz Kraliyet Ailesi’nin konu alan “The Crown”, Kraliçe Elizabet’in tahta çıkmasından, Prens Charles ve Prenses Diana’nın evliliğine kadar ülke ve dünya tarihine etki eden olayları anlatıyor.