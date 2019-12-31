2020'de yay burcunu ne bekliyor? İşte sürprizler

2019 yılı boyunca burcunuzda misafir olan Jüpiter gezegeni olumsuz açılarla ilerlese dahi size çok şey katarak gelişmenizi ve kendinize çıplak gözle bakmanızı sağladı. Maddi olarak bazı sorunlar yaşamanıza rağmen 2019 yılında aslında kendinizle yüzleştiniz ve hatalarınızı ortadan kaldırarak aslında büyüdünüz. 2020 yılında kariyerinize yardımcı olacak kişiler kendiliğinden hayatınızda rol almaya başlar. Medya, basın yayın, öğretmenlik, kitap yazma veya çıkarma gibi konularda da gezegenler özellikle Eylül ayından itibaren tam destek verecektir. İş ile ilgili olumlu kararlar aldığımız bu süreçte görüşmeler toplantılar, yeni iş anlaşmaları ve imzalar artar. Sizden daha üst de olan kişilerin ilgisini kolaylıkla çeker fikirleriniz ve konuşmalarınız ile gözlerine girebilirsiniz. Uzun zamandır iş arayan iş sıkıntısı çeken yaylar aniden oluşacak haberler ve girişim ile yeni bir işe olumlu başlangıçlar yapabilirler. Bu süreçte yalnız kalmak istemezsiniz, ayrıca birçok plan, proje ve faaliyet dolayısıyla yalnız kalmanız da imkânsız hale gelir. Hayatınızı mantık çerçevesinde yoluna koyabilir maddi fırsatları yakalama adına iş bitirici ataklar yapabilirsiniz. Bir türlü açıklığa kavuşturulmayan konuları korkusuzca ele alır ve sonuca ulaştırırsınız.

AŞK HAYATI VE EVLİLİK

Yaylar özgürlüğüne düşkün, dürüst ve aslında düşünülenin aksine sadık bir karaktere sahiptir. Emir almak istemesi ve evli de olsa dostları ile zaman geçirmeye düşkünlüğü nedeni ile yanlış anlaşılırlar. 2019 yılı sizin için değişim ve dönüşüm yılınız oldu. Birçok yay burcu uzun vadeli ilişkilerini evlilikle noktaladı. Jüpiter gezegeninizi Aralık 2019 da uğurluyorsunuz. Neptün gezegeni ise kare burcunuz balıktan 2025 yılına kadar açı yapmaya devam edecek. 13 Mayıs/ 25 Haziran 2020 arası ikizler burcunda geri harekette olacak Venüs gezegeni Neptün ile etkileşime girecek ve özellikle aşk konularında uyarıcı etkilere sahip olacak. Bu süreçte eski defterler açılabilir. Kavgalı ayrıldığınız eşler, eski sevgililer aniden gündeme oturabilir. Eski partneriniz uysal ve ilgi dolu yaklaşımlarda bulunacak siz ise sadece insani destek vermek istesiniz de onun dost olabilmek gibi bir niyeti olmayacak. Yalnız yaylar kısa süreliğine dirense dahi eski partnerle yeniden beraber olabilir. Birçok bekar yay sonbaharda evlilik adımları atabilir fakat evlilik tarihinizi Venüs gezegeninin geri harekette olduğu süreçte yapmamalısınız.

YAY 22 KASIM / 21 ARALIK

Yönetici Gezegeni: Jüpiter

Elementi: Ateş

Niteliği: Değişken

Rengi: Mor, mavi, siyah

Taşı: Turkuaz, moss, ametist

Uğurlu gününüz: Perşembe

Uğurlu sayınız: 5, 7

Venüs geri hareketi evli yayları da etkileyeceği için ilişkiniz kısa süreliğine de olsa gerginleşebilir ve evin içinde soğukluklar yaşayabilirsiniz. Tartışmaların büyük bir kısmı da eki partnerinize sadece yardım etme amaçlı yaklaşımlarınız olabilir. Kalbiniz temiz niyetiniz iyi de olsa bu durumu eşinizin anlamasını beklemeyin. Temmuz ayında sular durulacak ve eşinize hak vererek ilişkinizi yeniden toparlama kararı alacaksınız.

9 Eylül/ 14 Kasım arası dost burcunuz koç da geri harekete başlayacak olan Transit Mars gezegeni aşk konularını yeniden gündeme taşıyacak. Eski sevgililer 3 ay sonra yeniden hayatınıza girmenin yollarını arayacaklar. Sütten ağzınız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyeceksiniz. İlişkisi olan veya evli olan yaylar var olan ilişkilerinin zarar görmemesi için ellerinden geleni yapacak hatta eski sevgiliye durumu anlatma görevini yeni partnerine vererek kararlarında ciddi olduklarını ve ilişkilerine verdikleri önemi gösterebilirler.

SAĞLIK

Herhangi bir hastalık ile uğraşıyor iseniz “iyileşecek hastanın doktor ayağına gelir” deyimi Mars geri hareketi sayesinde 9 Eylül 14 Kasım arası gerçekleşir ve sağlığınıza kavuşursunuz. Ayrıca şifa verici özellikleriniz varsa onlar da daha fazla ortaya çıkar. Başkalarına da bu süreç içinde herhangi bir hastalık ya da ruhsal sorunlarında yardımcı olarak iyileşmelerine fayda sağlarsınız.

AİLE

Aile fertlerinizden kadınlar ve eşinizle alakalı bazı tatsız durumlar 17 Şubat 19 Mart arası Merkür geçişi sebebi ile gündeme gelebilir. Birbirleri ile basit nedenlerden yüzleşmeye çalışan yakınlarınızın ve eşinizin tartışmasına müdahil olur ve olayı bastırmak isterken yalnız sözleriniz yüzünden daha fazla büyümesine olanak tanırsınız. Sakin kalın ve tarafsızlığını koruyarak olayların alevlenmesini engelleyin. Nisan ayı barış ayı olacak ve hem arası açık yakınlarınızı barıştıracak hem de siz ailenizle yakınlaşacaksınız.