2020'de ikizler burcunu ne bekliyor? İşte sürprizler

Şu an sahip olduğunuz maddiyatınızın devamlılığını sağlamak ve ilerde arttırmak adına planlar yapma zamanıdır. Hayat temponuzda hızlanma ve canlılık görülür. Daha önce ele almadığınız ama ilginizi çeken konuları gündeme alır ve farklı yönlerinden bakarak öğrenmeye çalışırsınız. Yaşamın devamı için mesleki gerekliliklerin ve para kazanmanın bilincinde olursunuz. İş hayatınızda sizden daha üste olan fakat hata yapan kişilerin korkmadan karşına geçip hatalarını yüzlerine söyler, yaptığınızın işin ve beraber çalıştığınız ortamın daha iyi gelişmesi ve güzelleşmesi için elinizden geleni yapacağınızı söyleyerek onlarında desteğini istersiniz. Yeni bir kurs veya hobinizi işe dönüştürme süreci de başlar. Güçlü ve başarılı erkeklerden fayda görür, beklediğiniz ya da beklemediğiniz birçok iyi haberi 9 Eylül/ 14 Kasım arasında Mars geri hareketi sırasında alırsınız. Özellikle ticaret ve eğitim için oldukça olumlu açılar aldığınızdan her işinizi kolaylıkla halledip sınavlarınızda diğer zamanlara göre daha başarılı olabilirsiniz. Çok fazla laf konuşmaktan öte ortaya daha fazla iş çıkarmaya çalışırsınız. Girişimleriniz, eylemleriniz ve hayalleriniz bellidir. Ne yapacağınızı, nasıl hareket edeceğinizi çok iyi bilirsiniz.

2019 yılı boyunca Neptün ve Jüpiter gezegenlerinden olumsuz açılara maruz kaldığınız için hayata dair bazı konularda olduğu gibi aşk konusunda da hayal kırıklıkları yaşadınız. Partnerinizi baş tacı yaparak onca fedakarlıklarınıza rağmen karşılığını almakta zorlandınız. Bekar ikizler burcu üyelerinin büyük bir kısmı ise yalnızlığınızı gidermek adına fazla düşünmeden girdikleri ilişkilerden pişmanlık yaşayarak uzaklaştılar.

İKİZLER 22 MAYIS / 22 HAZİRAN

Yönetici Gezegeni: Merkür

Elementi: Hava

Niteliği: Değişken

Rengi: sarı, Mavi, Gri

Taşı: Opal, İnci, Kehribar, Akuamarin, Kuvars.

Uğurlu gününüz: Çarşamba

Uğurlu sayınız: 5

MESLEK HAYATI VE PARA DURUMU

Jüpiter gezegeni 2019 Aralık ayından itibaren Oğlak burcuna bir yıllığına misafir olacak dolayısı ile Neptün gezegeni ile de olumsuz açıdan uzaklaşarak yeni yılda yarı uyumlu açı yaparak artık hayallerinize odaklanmanıza destek olacak. İlişkilerinizde yıpranmamak adına zor karar alacak bu sayede sevginin en saf halini yaşamak isteyeceksiniz.

Venüs gezegeninin burcunuzda 13 Mayıs 25 Haziran arası geri harekete geçmesi ile aşk konusunda kısa bir süre kafanızın karışmasına neden olabilir. Eşiniz tarafından beğenilmediğinizi hissedebilir, ömrünüzün geri kalanını eşinizle geçirmek isteyip istemediğinizi daha derin sorgulayabilirsiniz. Aşka ve evliliğinize dair kararlarınızı karşınızdaki kişi kim olursa olsun ve vaatleri gözlerinizi parlatsa, içinizi ısıtsa dahi Venüs geri hareketli iken almayın.

Yönetici gezegeniniz Merkür 14 Ekim 2020’de 11 derece Akrep burcunda başlayan geri hareketini 3 Kasım geldiğinde 25 derece Terazi burcunda nihayetlendirecek. 2020 yılında sizi oldukça etkileyen ikinci Retro hareket Venüs gezegeninden sonra Merkür’ den gelecek ve eski sevgililerinizle tekrar yüzleşme fırsatları bulacaksınız. Siz yeniden beraber olmak istemediğinizi söyleseniz bile eski partnerler af dileyerek yeniden beraber olmak istediklerini açıkça itiraf edecekler. Bu süreci yaralarınızı sarmak adına bir fırsat olarak düşünün ve içinizde kalan söylemediğiniz ne varsa söylemekten çekinmeyin. Birçok ikizler burcu üyesi başlangıçta kabul etmese de eski sevgili veya eski eşlerle yeniden deneme kararını da 2020 de alacaklar. Ama daha temkinli olacak ve geçmişte ilişkinizi yıpratan sorunları ortadan kaldırmadan aşka kapılmayacaksınız. Evliliği düşünen ikizler burcu kişileri düğün törenlerini Eylül ayından itibaren gündeme alacak. Birçok burcu geri hareketi ile zorlayan Mars size Eylül/ kasım arası evlilik getirebilir. Eşi ile dargın ve kırgınlıklar yaşayan birçok ikizler burcu yeni yılda yeniden bir araya gelerek aşk tazeleyecek.

SAĞLIK

Şubat ve Mayıs aylarında eğer alerjik reaksiyonlara yatkın biri iseniz daha dikkatli olmanızda fayda var ama genel olarak sağlığınızla alakalı sorunları giderebileceğiniz bir yıl geçireceksiniz. Hızla iyileşmek için elinizden ne gelirse yapar, bilinçli bir şekilde tüm iyileşme yollarını denersiniz. Spor, diyet, vücudun yenilenmesi için yapılacak her tür değişim ve uğraşı için olumlu bir süreçtir.

AİLE

Burcunuzda geri hareket yapacak olan Venüs gezegeni 13 Mayıs 25 Haziran arası ailenizdeki bir erkekle alakalı sorunlar yaşamanıza sebep olabilir. Sorunu çözmenin ana yolu o kişiye karşı hırçın ve sert sözlerle davranmaktansa iyilik, ilgi ve sevgi içinde yaklaşmanız olacaktır.