2020'de boğa burcunu ne bekliyor? İşte sürprizler

Yılın en şanslı burçlarından birisiniz. Pozitif anlamda derin bir içsel değişim gözlenir. Bu değişim sizi hedeflerinize taşıma adına olumlu olarak ve hızla gerçekleşir. İlginç tesadüfler, kişiliğinize ve mesleki hayatınıza pozitif anlamda damga vuracak niteliktedir. Tesadüfen oluşan bir olay, karşılaşılan bir kişi, hayatınızda yeni kapılar açmanıza ve hayatınızı yeniden yönlendirmenize olumlu katkılar yapacaktır. Başkalarına destek vermekten, yardımdan da hoşlanır böylelikle kendinizi önemli hissedersiniz. Yapmak istediklerinizi sıralayın, küçük emekler sayesinde büyük işlerin ilk filizlerini almaya başlarsınız. Bütün olasılıkları hesap etmek diğer zamanlara göre daha kolaydır. İş görüşmeleri, sürünceme de kalan konular, daha önce çekinilen problemler bu süreçte kolaylıkla halledilir. Ev alma, satma ya da kiralama gibi durumlar varsa bu tip olaylar özellikle de Mart ayından itibaren çözüme ulaşır. İnsanlarda güven uyandırır, kendinizin ve başkalarının hayat tecrübelerini göz ardı etmeyerek birçok girişimde olumlu olarak kullanırsınız. Hatalarınızı ve olumlu özelliklerinizi analiz etme yılıdır. Kendinize olan güvenizin artması ile başkalarının üzerinde de güçlü etkilere sahip olursunuz. Hayatınızda eksik kalan tüm konuları yeniden gündeme getirir ve sonuçlandırmaya çalışırsınız.

Boğa 21 Nisan/ 21 Mayıs

Yönetici Gezegeni: Venüs

Elementi: Toprak

Niteliği: Sabit

Rengi: pembe, gök mavisi

Taşı: Zümrüt

Uğurlu gününüz: Cuma

Uğurlu sayınız:6

AŞK HAYATI VE EVLİLİK

2025 yılına kadar burcunuzda ev sahipliği yapacak olan Uranüs gezegeni birçok konuda olduğu gibi aşk konularında da değişime uğramanıza ve özgürlüğü öne çıkarmanıza sebep olacak. Oğlak burcundan Satürn ve Pluton gezegeninin olumlu açılarına yıl sonuna kadar Jüpiter gezegeni de destek verecek.

Aşk hayatında kalbinde yer edinmek kolay olmayan, kendine göre kuralları olan boğalar artık daha esnek davranacaklar. Karşı cinse kolay güvenmeyen ve mantığı önde tutan yapınızdan eser kalmayacak. Aklınıza eseni ve kalbinizden geçeni hızla hayatınıza taşımaya çalışacaksınız. Sesiniz duyulacak ve karşı tarafa nasıl davranıyorsanız aynısını talep etmeye de başlayacaksınız.

İlişkileri sağlam olamayan ve sadece kendi çabası ile devam eden boğaların partneri silkinip kendine gelmiyor ve fedakarlıktan kaçıyorsa ayrılığı zor kabul eden boğalar artık kaybedecek vaktim yok diyerek elveda demeyi göze alacak.

İlişkilerde ki dayanma gücünüz değişime uğrayacak. Ben buna katlanmak zorunda değilim cümlesini partneriniz yeni yılda sıklıkla duyacak. Evli olan boğaların eşleri bu tavırlara önce isyan etmeyi düşünse de daha sonra ilişkilerini daha iyi hale getirmek için fedakar, romantik ve eşini mutlu etmeye yönelik davranmaya özen gösterecek. Oğlak burcundan aldığınız güçlü üçgen açılar sizi her konuda olduğu gibi aşk ve evlilikte de yılın en şanslı burçlarından biri yapacak. Sizi tüketen ve iyi gitmeyen bir ilişkiyi bitirmekten korkmadığınızı göstereceksiniz. Bu tip düşünceler olsa da ayrılık ve boşanmalar boğalardan çok uzaklarda olacak.

Bekar boğaların etrafına yaydığı olumlu enerji ile çok fazla aşk teklifi alacaklar. Bu durum çapkınlık yaratmayacak ama öz güveninizi yerine getirecek. Siz ne istediğinizi biliyorsunuz ve beğendiğiniz kişilere yakınlarınız onay vermese dahi aşkı bulmuşken başkalarının sözü ile karar almayacaksınız.

2019 Aralık ayında Oğlak burcu transiti başlayan Jüpiter gezegeni 2020 Aralık ayına kadar Uranüs ile üçgen açılar yaparak seyrini sürdürecek. Birçok boğa yeni yılda hızla evlenecek.

SAĞLIK

Sizi zorlayan bazı sağlık sorunlarınızla alakalı uygun tedavi yolları bulunur ve 2020 de oldukça sağlıklı bir bünyeye kavuşursunuz. Ayrıca kilo problemi yaşayanlarda gezegenlerin verdiği destek sayesinde nefsine hakim olmayı öğrenir ve uygun diyetlerle kilolarından kolaylıkla kurtulur. Her anlamda yenilenme ve iyileşme sürecinde olduğunuzdan bilinçaltınızda da temizlik yapar kin, nefret ve kaygı gibi duygulardan arınırsınız.

AİLE

İçinizde artan pozitif hisler ve yakaladığınız maddi olanakların verdiği güven sayesinde etrafınızda bulunan herkesi ve ailenizi korumaya alır ve yardım etmeye odaklanırsınız. Uzun zamandır görmediğiniz akrabaları ziyaret eder, hasta yakınlarınızla ilgilenir, çocuklara ilgi gösterirsiniz. Kendi çocuğunuz olsa bile başka çocukları da düşünür mağdur olan çocuklara yardım etme gerekliliği hissedersiniz. Maddi konularda şanslar sunabilen transitler uzun süredir almayı düşündüğünüz veya hayalini kurduğunuz bir şeyi size ailenizden hediye olarak getirebilir.