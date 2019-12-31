2020'de aslan burcunu ne bekliyor? İşte sürprizler

2020 yılında duygularınızla mantığınız arasında denge kurabilecek bu sayede gerçekleşmesini istediğiniz hedeflerinize daha kolaylıkla adımlar atabileceksiniz. Geçmiş yıllarda kaçırılan bazı fırsatlarında gündeme gelebilme olasılığı mutluluğunuza mutluluk katacak. Mars gezegeni 9 Eylül 14 Kasım arası koç burcunda geri harekette bulunacak bazı burçlar geri hareketten olumsuz etkilenirken siz Marsın olumlu enerjisinden fayda göreceksiniz. Mars gezegeni kişiliğinize cesaret, özgüven ve kararlılık katacak. Fakat gözü kara hareket etmeyeceksiniz. Bütün olasılıkları hesap etmek diğer zamanlara göre daha kolaydır. İş görüşmeleri, sürünceme de kalan konular, daha önce çekinilen problemler 2020 yılında kolaylıkla halledilir. Önceden planlanmamış birçok yolculuk fırsatı da gündeme gelebilir. Gideceğiniz yolculuklarda tanışacağınız yeni kişiler kendinizi her yönden geliştirmenize imkân tanıyabilirler. Çeşitli yönlerden ufkunuzu genişlettiğiniz basit bir olaya dahi geniş bir pencereden baktığınız bir zaman dilimidir. Amaçlarınıza, hayallerinize odaklanmak adına heveslenir ve önemli adımlar atmaya başlarsınız.

ASLAN 23 TEMMUZ/ 22 AĞUSTOS

Yönetici Gezegeni: Güneş

Elementi: Ateş

Niteliği: Öncü

Rengi: Sarının tüm tonları.

Taşı: Sarı safir, sarı pırlanta

Uğurlu gününüz: Pazar

Uğurlu sayınız: 5

AŞK HAYATI VE EVLİLİK

Hayallerinin peşinde koşan ve istediği birçok şeyi elde etme olasılığı yüksek olan Aslanların hayatında aşk her zaman ilk sıralarda yer alır. Tutku, ihtiras ve romantizmin olmadığı bir ilişkiyi sürdürmek onlar için en büyük cezadır. Aslanlar aşkla beslenir tüm ihtişamını aşık olduğu zaman ortaya koyar. Boğa burcunda transit geçişi yaklaşık 6,5 yıl daha sürecek olan Uranüs gezegeni sizi çok etkiliyor. 2019 da aşk ve ilişkiler konusunda bazı sınavlardan geçtiniz. İstediğiniz gibi bir aşk hayatına sahip olamadınız. Aşk konularında suların ısınması moralinizi düşürdü çalışma hayatınızı da olumsuz olarak etkiledi. Duygusal anlamda hüsrana uğradığınız, uyum sağlayamadığınız ilişkilere 2020 de nokta koyacaksınız. Sevgi ve acıma duygularının birbirine karıştığı ilişkilere elveda diyeceksiniz. Dürüst olmadığınız bir ilişkinin hem size hem de partnerinize zarar verdiğinin bilincine varacaksınız. İlişkilerde ayrılık yaşasanız dahi karşı tarafla dost olarak devam etmeyi tercih eden merhamet duygunuzla kavgasız, gürültüsüz yollarınızı ayırma yollarını arayacaksınız. Biten ilişkilerin ardından bir süre nadasta kalmak ne istediğimizi daha net anlamamıza fayda sağlar. Siz de bu düşünce de olsanız dahi yalnızlığa tahammül etmekte zorlanan yapınızla dilinizin söylediğini kalbiniz kabul etmeyecek. 2020 yılında da gerçek aşkı bulana kadar kısa vadeli ilişkilerin fazla sayıda yaşanacağı bir yıl geçireceksiniz.

Mars gezegeni Koç burcunda 9 Eylül/ 14 Kasım tarihlerinde geri harekette bulunacak. Marsın geri hareketi bazı burçların hayatını zorlaştırırken size hayallerinizdeki gibi bir aşk sunabilir. Sonbahar da yaşamınıza girecek olan kişi ile gerçek aşka teslim olacak ve yeniden hayaller kurmaya başlayacaksınız.

Merkür gezegeninin 14 Ekim de akrep burcunda başlayan geri hareketi aşk ilişkinize ailenizin onay vermemesi ve eleştirileri nedeni ile zorlaşabilir ve canınız sıkılabilir. 3 Kasım da terazi burcunda düz konuma geçecek olan Merkür gezegeni yeniden Akrep burcundan transit geçişte olacağından Kasım sonuna kadar ailenizle partnerinizin arasında kalabilirsiniz. Bu süreçte sessiz kalmayı bekleyin ve kesinlikle ailenizle partnerinizin birbirleri için yaptıkları eleştirileri sır olarak saklayın. Aslan burçları 2020 yılının hızla evlilik kararı alan burçlarından biri olacağından yıl bitmeden nikah masasına oturabilirsiniz.

Evliliği sorunlu olan Aslanlar ise silkinecek ve partnerleri ile geçmişten süre gelen halı altına süpürülen sorunları masaya yatıracaklar. Eşinize karşı saygılı, ilgili ve sevgi dolu davranmanıza rağmen eğer sorunlarımızı halledemezsek ayrılmamız daha iyi olur diyeceksiniz. Sağlam ilişkiler daha sağlam giderken pamuk ipliğine bağlı ve sevgisi biten ilişkiler 2020 de noktalanacak.

SAĞLIK

Sağlık olarak aslında ortada sorun olmasa bile kendinizi hasta hissedebilir, gereksiz kuruntulara kapılabilirsiniz. İş dışındaki vaktinizi kara, kara hastalık düşünmek yerine sizi eğlendirebilecek uğraşlara yönelmeniz ve sevdiklerinizle vakit geçirmeniz sağlıkla alakalı endişelerinizi gidermenize fayda sağlar.

AİLE

Sevgi her şeyin anahtarıdır ve bu bilinçle etrafınızdaki herkesi ve ailenizi motive eder övgü dolu sözlerinizle onore edersiniz. İş arayan bir yakınıza iş bulmasında yardımcı olur, muhtaç olanlara el uzatarak ruhunuzu rahatlatırsınız.