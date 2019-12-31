2020'de akrep burcunu ne bekliyor? İşte sürprizler

Hayali kurulmayan, beklenmeyen birçok olay aniden ve hızla olumlu şekilde gelişir. Sizi yüksek yerlere götürecek bereketli kişilerle şanslı karşılaşmalar vardır. Finansal konular hakkında konuşmak, planlamak ve uygulamaya koymak adına önemli ve güçlü bir etkiler alacaksınız. Pluton, Satürn, Jüpiter yıl boyu ortaklıklar yapmanıza, eşinizin veya ortağınızın parasından faydalanmanızı sağlayacaktır. Olumlu finansal değişiklikler yapmak için radikal kararlar da alabilirsiniz. Uzun zamandır yapmak istediğiniz projelerinize destek kolaylıkla gelebilir. Bütçe hesapları ve maddi sorunlara çözüm diğer zamanlara göre daha kolaydır. Borç, alacak ve kredi gibi konularda da beklemediğiniz destekleri bulacaksınız. Maddi konularda oldukça verimli bir dönemdir. Yabancı ülkeler, yurtdışı bağlantılı iş ve görüşmeler bir anda gündeme gelebilir. Eğitim ve bilgi alma kapasiteniz çok yüksek olduğundan kurslara başlayabilir, yarım kalan eğitiminize devam etme kararı alabilirsiniz.

AŞK HAYATI VE EVLİLİK

Akrep burcu Zoyakta anlaşılması zor olarak kabul edilen burçtur. Aşk, tutku ne olursa olsun onun başka birine teslim olması yıllar sürebilir veya hiç de olamayabilir. Akrep burcunun iki yönetici gezegeni vardır. Pluton ve Mars, her iki gezegende kısaca tutku, adrenalin, aşk, cinsellik, yeniden doğuş ve gizemi temsil eder. Akrep burcu evliliğe yatkın bir burçtur fakat maddi olarak da geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak ister. Kendisi ilişkilerinde hayal kırıklıkları yaşamasa dahi başkalarına ait hayatları gözlemlediği için karşı cinse karşı güvensizliği vardır. Hele ki hayal kırıklıkları yaşamış, yarı yolda bırakılmış bir akrep hayatınızda ise onun güvenini sağlamak bir ömür sürebilir. Akrep aşka ve evliliğe ciddi yaklaşır kutsal olduğunu bilir ama gerçek aşkı tatması bir hayli zordur.

AKREP 23 EKİM/ 21 KASIM

Yönetici Gezegeni: Pluton ve Mars

Elementi: Su

Niteliği: Sabit

Rengi: Kahve, Kırmızı.

Taşı: Ametist, granat, sarı yakut.

Uğurlu gününüz: Çarşamba

Uğurlu sayınız: 2

Akrepler yakını olan herkesin ve partnerinin her şeyini bilmek en derine inmek ister. Yalan, sahte davranışlar ve havailikten hoşlanmaz böyle birinden etkilense bile ilişkisi yüzeysel ve kısa süreli olacaktır. Unutmamak akrep burcunun en belirgin özelliği olduğu için partneri onu derinden yaralayacak hatalar yapmamalıdır. Aslında bazı olumsuz özelliklerine rağmen akrepler romantizm ve cinsellikte rakip tanımazlar.

2017 yılından bu yana Akrepler her konuda olduğu gibi aşkta da iyileşiyor. Artık daha hoşgörülü ve sevgi dolu davranışlar içinde olumsuz duygularından sıyrılmaya çalışıyorlar. Satürn, Pluton gezegeni ve Düğümlerin yıllardır verdiği olumlu desteğe 2019 Aralık/ 2020 Aralık arası Jüpiter gezegeni de katılacak. Güçlü gezegenlerden aldığı olumlu açılarla akışa teslim olacaksınız ve artık ve an’ da kalacak aşkı da en derinden yaşamaya başlayacaksınız.

Transit Uranüs gezegeni ise 2019 yılından bu yana zıt burcunuz boğada ilerliyor yaklaşık 6,5 yıl daha Uranüs gezegenini deneyimleyeceğiniz için onun her olayı aniden yaratan enerjisine de alışmanız gerekiyor. Uranüs gezegeni akreplerin hızla evlilik karar almasına sebep olacak.

Yakınlaşılan partnerler akrebin kişiliğinden oldukça farklı olmasına rağmen güçlü karakterler ve sevgi dolu olduklarından oldukça renkli bir aşk yaşayacaksınız.

Evli akrepler için ise ilişkilerini yeniden gözden geçirecekleri bir yıl yaşayacak. İş veya farklı nedenlerden eşinizle sürekli aynı evde olamayabilirsiniz. Sağlam olan ilişkilerde kısa süreli ayrılıklar sevginin daha derinden hissedilmesini sağlarken yıllardır zoraki giden ilişkileri bitişe taşıyabilir.

SAĞLIK

2020 yılında ruhsal dünyanızın farkında olup bilinçaltınıza kolaylıkla inebilirsiniz. Siz üzen, sıkan koşulları ve kişileri değiştirmeye çabalarsınız. En basitinden en zoruna kadar tüm sağlık sorunlarınızda da kısa süreliğine strese yenilseniz dahi hemen toparlanarak yeniden hastalıklara karşı gardınızı alır ve savaşmaya başlarsınız. Var olan zorlu sağlık sorunlarınızda adeta şifa verici her şey (tıbbi tedavi, bitkisel tedavi, şifa verici güçler) gelir sizi bulur ve 2020 bitene kadar iyileşerek tüm sağlık sorunlarınızı geride bırakırsınız.

AİLE

2020 yılının ilk aylarında Merkür gezegeninin geri hareketi nedeni ile ailenizden gelen eleştirilere karşı çok fazla tepki verirsiniz. Yanlış anlaşılmalar olur ve yanlış anlamaları açıklığa kavuşturmak yerine kırılır ve kendinizi kötü hissedersiniz. Birkaç aylık sıkıntılı süreç Mart sonundan itibaren yerini sıcak ilişkilere bırakacak. Özellikle de sizin veya aile fertlerinizin bebek sahibi olması ailenizle aranızdaki buzları eritecek.