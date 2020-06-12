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  3. 2020 yaz modasını renki ve desenli elbiseler renklendirecek
12 Haziran 2020 Cuma 12:33 | Son Güncelleme:

2020 yaz modasını renki ve desenli elbiseler renklendirecek

2020 yaz modasını renki ve desenli elbiseler renklendirecek

Bu yazın modası neler olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu yaz cadde, ofis ya da tatilin vazgeçilmezi renkli ve desenli elbiseleri sık göreceğiz. Çiçek ve puantiye desenli tasarımlar, feminen ve vintage modeller ön planda olacak. İşte dolabınızı yaza hazırlamadan 2020 yaz modası fikirleri...

2020 yaz modasıne en çok hangi elbiseler ön planda olacak? Yazın modası ne olacak? gibi soruların cevabı moda severler tarafından araştırılıyor. Bu yaz cadde, ofis ya da tatilin vazgeçilmezi renkli ve desenli elbiseler, çiçek ve puantiye desenli tasarımlar, feminen ve vintage modeller ön planda olacak.

DHA'nın haberine göre hazır giyim markaları, yaza özel elbise koleksiyonlarını paylaşmaya başladı. Koleksiyonda, her rengin ruhuna özgü kesim ve desenlerle tasarlanan parçaların olduğu belirtildi.

Pozitif hissetmek isteyenler için çiçek desenli tasarımların, feminen ve vintage hissetmek isteyenler için puantiyeli tasarımların yer aldığı koleksiyonda, rahatlık ve şıklığın ön planda olduğu aktarıldı.

Koleksiyonda, sırt dekolteli parçalar, maxi, midi ve mini alternatifleriyle mağazalardaki yerini aldı. Mavi çizgililer, güneşin pozitif etkisinden esinlenen sarı çiçekliler ve sadeliğini kırmızını yükselten enerjisi ile yazın vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Spor ayakkabı ya da sandaletlerle gündüz, topuklu ayakkabılarla ise gece kombin rahatlığı sunan elbiseler her ortamda vazgeçilmez olacak.

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