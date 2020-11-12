  • $7,8694
  • 9,2731
  • 472.949
  • 1294.31
12 Kasım 2020 Perşembe 10:05 | Son Güncelleme:

2 yıl boyunca yapılan egzersiz diyabet riskini azaltıyor

2 yıl boyunca yapılan egzersiz diyabet riskini azaltıyor
AA

Kilo almak birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi kilo vermek de diyabet riskini azaltıyor. Araştırmaya göre 2 yıl boyunca egzersiz yapmak tip 2 diyabet riskini neredeyse yarı yarıya düşürüyor.

Kilo vermenin hastalıklara etkisi araştırılmaya devam ediliyor. Birkaç kilo vermenin ve 2 yıl boyunca egzersiz yapmanın, tip 2 diyabet riskini neredeyse yarı yarıya düşürdüğü bildirildi.

AA'nın Diabetes Times sitesinden aktardığı habere göre, Norfolk Diyabet Önleme Çalışması'nın yürüttüğü araştırmanın bulguları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde diyabete yol açabilecek düşük glikoz toleransına sahip binden fazla kişi 8 yıl boyunca izlendi.

Uzmanlar, bu süre içinde 2 ya da 3 kilo vererek ve 2 yıl süresince fiziksel aktivitesini artırarak hayatlarında makul değişiklikler yapanlarda tip 2 diyabet riskinin yüzde 40 ila 47 düştüğünü gözlemledi.

Profesör Mike Sampson, çalışmayla tip 2 diyabetin önlenmesinde önemli bir etkiyi ortaya koyduklarını vurguladı.

Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre 2019'da dünyada 463 milyon yetişkin diyabetle mücadele ediyordu. Bu sayının 2045'te 700 milyona çıkması öngörülüyor.

<p>Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Akşam TV'ye anlattı.</p><p>Editör: <a href='ma

ABD'de 20 Ocak 2021'e kadar neler yaşanır?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Suriye'de dünyaya gelen siyam ikizleri ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

Koronavirüsün genetik kodunda ''gizlenmiş'' bir gen keşfedildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.