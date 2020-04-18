19 Nisan burç yorumlarını neler bekliyor? Hangi burçlar 19 Nisan'da maneviyata yönelecek?

19 Nisan burç yorumları araştırılıyor. Ay, Balzamik fazında ilerlerken, Güneş Boğa burcuna geçiyor. Peki, bu durum günlük burç yorumlarını nasıl etkileyecek? 19 Nisan burç yorumlarında Boğa burcunu ve Balık burcunu maneviyat dolu çalışmalar, Başak burcunu kadınlarla ilgili önemli gelişmeler bekliyor. İşte 19 Nisan günlük burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Hassasiyetinin yüksek olduğu bugün aynı zamanda Ay Balzamik fazında ilerliyor. Dolayısıyla bugün işleri akışına bırakman ve yeni bir işe girişmemen iyi olacaktır.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Maneviyatının yüksek olacağı bir gündesin. Güneş 19 Nisan’da senin burcuna geçiyor. Hayatındaki kadınlar daha baskın hale gelebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay Balık burcunda ilerliyorken bugün bir şeyleri akışına bırakman gereken bir gün. Bir şeyler seni hızlı kararlar almaya istiyor olsa buna dikkat etmelisin. Şartlarını zorluyorsun.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Artık senin için sosyal çevrende kendini göstermen önümüzdeki bir ay boyunca çok daha önemli hale geliyor olacak. Maneviyatının yüksek olacağı bugün hayal gücünde yüksek olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Melankolik tavırlar içerisinde olabilirsin. Hızlı kararlar vermen gerekebilir. Akşam saatlerinde hayatındaki önemli kadın figürlerinden desteklerin var.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt alanında ilerliyorken başkalarının duygularını ve bilhassa da partnerin ya da ortağının duygusal durumunu önemsiyor olacaksın. Akşam saatlerinde kadınlar ile ilgili önemli gelişmeler olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Dalgalı bir ruh hali içerisinde olabilirsin bugün. Ay ile Neptün arasındaki kavuşum açısı maneviyatını yükseltecek ve seni bu alanlara yönlendirecek olabilir aynı zamanda.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Hazırcevap olman gereken durumlar söz konusu olabilir. Birtakım belirsizlikler seni yoruyor. Bunların biran evvel hallolmasına çabalayabilsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Keskin tavırlı bir ruh halinden uzak durmalısın bugün. Bazı konularda daha nazik davranman gerekebilir. Başkalarını anlamak adına kendi iç sesine kulak vermelisin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay 19 Nisan’da Balzamik fazında ilerliyor. Elindekileri bitirmeye odaklanmalı ve yeni şeylere girişmemelisin. Sezgilerin hayli yüksek olabilir. Kalbini dinlersen kazanacaksın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Zihinsel anlamda hayli enerjik bir gündesin. Kendini göstermek istediğin alanlarda aktif davranabilirsin. İçgüdülerinin rehberliğine de güvenebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

19 Nisan’da Ay hem senin burcunda hem de Balzamik fazında ilerliyorken sende biraz daha ruhsal konularda aktif olabilir, maneviyatını arttıracak çalışmalar yapabilirsin. Akışta kalmaya özen göstermelisin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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