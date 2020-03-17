18 Mart Salı burç yorumları! İkizler burcuna kötü haber!

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Vatandaşlar burçların hayata etkisini merak ediyor. İkizler burcunu gergin bir gün, Balık burcunu duygusal bir gün bekliyor. 18 Mart 2020 Çarşamba günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Gün boyunca kariyer ile ilgili konularda sorumluluklarına odaklanıyorsun. Birlikte çalıştığın arkadaşların için fedakarlıklar yapman gerekebilir. Gün içerisinde fazla tepkisel davranabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Eğitim ile ilgili konularda bir süredir almayı beklediğin haberler seni çok mutlu edecek. Öğleden sonra hayatındaki önemli bir kadın figürü ile neşeli vakit geçirebilirsin. Şanslı bir gündesin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Ödemelerinin fazla olması karamsarlığa kapılmana sebep oluyor olabilir. Kendini düşünmekten yorulmuş hissediyor olabilirsin. Sabah saatlerinde gerginliklerin çevrene de yansıyor.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Gün içerisinde yeni adım attığın işlerle ilgili sözleşmeler düzenlemen gerekebilir. Olaylara pratik yaklaşman gün sonunda bilhassa zamansal açıdan kazancını artıracak. Aşırı beklentilerinden kurtulmalısın.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Çalışma arkadaşlarının mesafeli tutamları seni rahatsız edebilir. Sabah uyandığında rüyanda gördüklerin nedeniyle gün boyunca duygusal açıdan hassas olabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat ediyor. Aşk hayatında partnerinle mesafeli bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Birbirinize gereksiz yere suçlamaya elverişli tavrınız aranızda soğuk rüzgarların esmesine neden oluyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Sabah saatlerinde hayal gücün ve yaratıcılığın hayli güçlü olacaktır. Ailene karşı anlayışlı davranmanı sağlayacak sakin bir gün geçireceksin. Akşam birlikte hoşça vakit geçireceğin bir arkadaşınla görüşebilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Günün ilk yarısında sinirlerine hâkim olmakta zorlanacağını durumlar söz konusu oluyor. Annenle ya da senin için önemli bir kadın figürü ile aranda gergin bir konuşma geçebilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Yakın bir arkadaşın estetik zevkini bildiğinden eviyle ilgili dekoratif konularda senin fikrine başvurabilir. Aynı zamanda sana ihtiyacı olan birisine de yardım elini uzatacak olabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Ay tüm gün senin burcunda ilerleyecek. Partnerine karşı hissettiğin sevgiyi ona yansıtmakta zorlanabilirsin. Gün içerisinde dişlerin ya da kemiklerin ile ilgili rahatsızlıklar yaşaman olası gözüküyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Ay tüm gün Oğlak burcunda ve senin arka alanında ilerliyor. Karamsar tavırlarından kurtulmaya çalışmalısın. Yurtdışında yaşayan akrabalarından alacağın haberler seni şaşırtabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Duygusal açıdan yoğun bir gün geçirebilirsin. Ay'ın Plüton ile kavuşum açısı duygularını hem yoğun yaşayacağını hem de etrafından saklamayı tercih edebileceğini gösteriyor. Takıntılara dikkat etmelisin.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

Instagram: astrolifeceylin