18 Eylül Cuma günü önemli bir karar alabilirsiniz! Günlük burç yorumları

18 Eylül Cuma burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Günlük burç yorumları ne ifade ediyor? Cuma günü Ay Terazi burcunda ilerliyor. Bu durum burçlarda destekleyici bir gün anlamına geliyor. 18 Eylül Cuma günü Akrep burcu önemli bir karar alabilir, ticaretle uğraşan Kova burçları ise anlaşma yapabilir. İkizler burcu ise sabah saatlerinde birinden destek alabilir. Astrolog Ceylin Çelebi en güncel hâliyle burçları yorumladı. İşte 18 Eylül 2020 Cuma burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 18 Eylül Cuma günü Ay Terazi burcunda ilerliyor. Evliliğinle ilgili uyum yaratmak önemli hale gelebilir. Sabah güne başlarken şifalanacağın güzel enerjiler altındasın.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Evcil hayvanlarınla ilgili konular dikkat çekiyor olacak. Sabah erken saatlerde iletişime dikkat etmelisin. Akşam saatlerinde iş birliklerine dönük olarak hareket ediyor olacaksın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bugün çocukların arasında bir uyum sağlamak durumunda kalabilirsin. Sabah erken saatlerde senin için önemli bir erkek figüründen önemli bir destek görebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ailende herkesi memnun etmeye çalışmaya odaklanabilirsin. Sabah erken saatlerde Güneş ve Satürn arasındaki uyumlu açı işlerinle ilgili destekleyici. Akşam saatlerinde ilişkilerinle ilgili eski birtakım konuları tekrar gözden geçirmen gerekebilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Bugünlerde kulağına birtakım dedikodular çalınabilir. Kardeşlerinle olan ilişkilerinde iletişime dikkat etmelisin. Mesuliyet alman gereken durumlar ortaya çıkabilir.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

18 Eylül Cuma burç yorumları nasıl?