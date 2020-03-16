17 Mart Salı günü burç yorumları!

17 Mart 2020 Salı günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Tüm gün Oğlak burcunda ilerleyecek olan Ay özellikle kariyerinle ilgili konularda temkinli hareket etmen gereken durumlara işaret ediyor. Patronundan bugün ilginç bir teklif alabilirsin. İşlerinle ilgili yükselişe geçiyorsun.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Hukuksal konularda karamsarlıklara kolayca kapılabilirsin. Aniden alacağın haberler seni gün içerisinde rutinin dışına çıkartacak olabilir. Eşinin yakın çevresiyle akşam saatlerinde uyumlu ilişkiler içerisinde olacaksın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Kredi ve borçların ile ilgili konularda sorumluluklar alman gereken durumlar söz konusu olabilir. İşyeri sahibi isen gün içerisinde vergi konuları ile ilgili denetlemelerden geçebilirsin. Dişlerinle ilgili operasyon gerektiren konular gündeminde olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Ortaklı ilişkilerine dikkat çeken bir gündesin. Sorumluluklarının sana hatırlatılmasından hoşlanmıyorsun. Bu nedenle karşı tarafa tepkisel davranabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Çalışma ortamında organize olman gereken durumlar var. Amirin tarafından denetlenebilirsin. Çalışmaların ile ilgili konulara yenilikçi çözümler getiriyorsun. Akşam saatlerinde sosyal olmak isteyebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Çocuklarının senden istediklerini sağlayamıyor olman karamsarlığını arttırabilir. Ancak onlarla birlikte farklı bir gün geçirebilirsin. Bu hem sana hem de onlara iyi gelecektir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Oturduğun evle ilgili alman gereken sorumluluklar seni meşgul edecek olabilir. Ebeveynlerinin kemikleri ya da dişleri ile ilgili rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Sağlık problemlerini ertelemeden halletmenizde fayda var.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Bugünlerde yeni bir eğitime başlayacak olabilirsin. Pratik olmak sana fayda sağlıyor olacak. Gün boyunca duygusal açıdan bağımsız olmak isteyebilirsin. Bu nedenle yalnız kalmak ve işlerine odaklanmak iyi bir fikir olacaktır.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Parasal konularda artık daha fazlasını elde etmek istiyor olabilirsin. Bu konu ile ilgili sıradışı şeyler uygulamak aklına gelebilir. Kendi mağazası olan biriysen değişik kampanyalar düzenleyebilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Her ne kadar organize ve temkinli hareket ediyor olsan da zaman zaman sağlığınla ilgili konularda karamsarlıklara kapılıyorsun.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



17 Mart Salı günü sıra dışı konular ve yaratıcı çalışmalar ilgini çekecek olabilir. Teknik konular da senin bilgine başvuruluyor. Tepkilerini iyi ayarlamanda fayda var zira farkında olmadan sevdiklerini kırabilirsin. Akşam saatlerinde açılar çok daha uyumlu seyredecek.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Arkadaş çevrenden kişiler senin bilgine başvurabilir. Alacağın haberler seni heyecanlandıracak ve güne enerjik başlamana sebep olacak. Saat 21:31 de kesinleşecek olan Ay Venüs üçgen açısı hoşlandığın kişiye açılmak için sana bir fırsat tanıyor.

Astrolog Ceylin Çelebi

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