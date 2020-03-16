16 Mart Pazartesi burç yorumları! Balık burcunu sürpriz bekliyor!

16 Mart Pazartesi burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Günlük burç yorumları araştırılıyor. Ay’ın burçlara etkisi merak ediliyor. Bugün günlük burç yorumlarında Yengeç burcunu sağlık konuları, Balık burcunu sürpriz bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay bugün son dördün fazında ilerliyor dolayısıyla motivasyonun hayli yüksek olacaktır. Ancak ikili ilişkilerinde huzursuzluklar söz konusu olabilir. Tartışmalardan uzak durmanda fayda var. Konuşmak için sabah saatleri pek uygun değil.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Ay bugün Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçiş yapacak. Bugün saat 12.34 ile 19.25 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir işe başlamamanda fayda var. Akşam saatlerinde eğitim konularında çok daha temkinli hareket ediyor olacaksın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Günün büyük çoğunluğunda Ay karşıt burcun olan Yay'da hareket ediyor olacak. İkili ilişkilerinde değişken durumlar söz konusu olabilir. Geçmişle ilgili konulara takılabilirsiniz. Karşılıklı konuşmak ve anlaşmak için enerjinin daha ılımlı olacağı akşam saatlerini beklemenizde fayda var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Bugün sağlığın ile ilgili konulara dikkat etmelisin. Romatizmalı rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Birlikte çalıştığın insanlara karşı önyargılı tutumlar içerisinde olacağın durumlar meydana gelebilir. Akşam saatlerinde eşin ile birlikte organize etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Çocuklarınla aranda sonrasında pişman olacağın konuşmalar geçebilir. Bilhassa günün ilk yarısında onlara karşı fazla otoriter davranabilirsin. Olayların daha fazla gerilmemesi için anlaşmaya varmak adına enerjinin çok daha uyumlu olacağı akşam saatlerini beklemende faydalı var.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Evinde tadilat ve benzeri işleri bugün itibariyle başlatmak adına harekete geçebilirsin. Yönetici gezegenin Merkür bugün Balık burcuna geçiş yapıyor. Çocuklarınla ilgili birtakım sorumlulukları alman gereken durumlar bugün akşam seni yorabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Sabah saatlerinde kendinle ilgili konulara daha fazla odaklanıyorsun. Son dördün fazında ilerleyen Ay geride bıraktığın konulara yeniden uyum sağlaman için senin cesaretlendiriyor. Ebeveynlerin ile ilgili konularda kardeşlerinle birlikte ortak kararlar almanız gereken önemli konular gündeme gelebilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Günün ilk yarısında kendini bile isteye zorlayacağın durumlar içerisine sokabilirsin. Altından kalkmakta zorlanacağın işlerle ilgili yakın çevrenden yardım istemende fayda var. Saat 12.34 ile 19.25 arasında Ay boşlukta seyredecek. Bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmelisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Ay bugün senin burcundan ayrılıp saat 19.25'te Oğlak burcuna geçiş yapacak. Dolayısıyla günün genelinde değişken enerjiler altında olacaksın. Sabah saatlerindeki sabırsızlığın akşama doğru temkinli hareket etme ve sorumluluklarını halletme yönünde ilerleyecek.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Gün içerisinde partnerin ile olan ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanıyorsun. Karşılıklı ilişkilerinde fazla içli dışlı olmak istemiyor olabilirsin. Hayatındaki kadınlarla olan ilişkilerinde bilhassa akşam saatlerinde çok daha pozitif enerjiler devrede olacak.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Başak Dolunayı ile birlikte ortaya çıkan konuların artık netleşme durumu söz konusu olabilir. Saat 12.34 ile 19.25 arasında keyif alacağın aktivitelere zaman ayırmanda fayda var. Oğlak burcuna geçen Ay akşam saatlerinde karamsarlığını arttırabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Eşinle ilgili konularda sabah saatlerinde enerjin hayli yüksek olacak. Patronundan güzel destekler alabilirsin. Arkadaşlarınla ilgili organize etmen gereken durumlar önüne gelebilir veya onlar sana sürpriz bir parti düzenleyebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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