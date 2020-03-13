14 Mart Cumartesi burç yorumları! İkizler burcunu sorunlar bekliyor!

14 Mart Cumartesi burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Günlük burç yorumları araştırılıyor. Ay’ın burçlara etkisi merak ediliyor. Koç burcunu cesaretli bir gün beklerken İkizler burcunu ekonomi ile alakalı sorunlar bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Gün boyunca hayli yoğun açılar devrede olacak. Yönetici gezegenin Mars ile Neptün arasındaki uyumlu açı yaratıcı faaliyetler içerisinde olman ve cesaretle ilerleyebilmen için seni destekliyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Ay öğle saatlerine kadar karşıt olan Akrepte olacak. Partnerin ile ilgili gizli saklı kalmış konuları araştırma isteği içerisinde olabilirsin. Her ne olursa olsun şartları zorluyor ve kafana koyduğun şeyleri yapmak üzere harekete geçiyorsun.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Komşularınla aranda geçen konuşmalarla ilgili bugün aklına takılan şeyler olabilir. Akşam saatlerinde işinle ilgili konularda parasal riskler almaya karar verebilirsin ancak eşinin de desteğine ihtiyacın var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Sabah güne dengeli ve mutlu uyanacaksınız. Zira gece boyunca hayli güzel açılar devrede olacak. Öğlen saatlerinde bir yakınınla aranda hararetli bir konuşma geçebilir. Eleştirilere karşı fazla hassas davranabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

14 Mart Cuma günü Yüksek mevkilerde çalışan ya da yüksek mevkilerde tanıdıkları olan kişilerle aranda önemli görüşmeler geçebilir. Öğleden sonra sağlığınla ilgili konularda meşguliyetlerin var. İş arkadaşınla akşam saatlerinde dışarıda görüşmek iyi gelebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Gün içerisinde iletişim konusuna dikkat etmelisin. Kardeşlerinle aranda birbirinizi yanlış anlayacağınız ve alınganlık göstereceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Olayları büyütmemende ve konuları konuşmayı ertelemende fayda var.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Parasal konularda baskı altında olmaktan hoşlanmıyorsun. Evinle ilgili konularda bugün annenden alacağın destekler seni hayli rahatlatacak. Günün ikinci yarısında Ay'ın Yay burcuna geçmesiyle çok daha uyumlu bir iletişim içerisinde olacaksın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Ay bugün senin burcundan ayrılıp Yay burcuna geçecek. Etrafındaki insanlara karşı ya hep ya hiç girdabından çıkmalısın. Bugün etkinleşecek olan Mars ile Neptün arasındaki uyumlu açı içgüdülerine güvenmen gerektiğini gösteriyor. Yaratıcılığın artacaktır.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Bu sabah güne dengeli ve huzurla başlıyorsun. Sabah erken saatlerde annen ya da kız kardeşin ile aranda ne zamandır beklediğin bir konuşma artık gerçekleşebilir. Tatil planları yapmak için bugün uygun bir gün olacaktır zira Ay özgürlükçü ve coşkulu Yay burcuna geçiş yapacak.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Teknolojik bazı konuları araştırman ve bir takım değişiklikler yapman gerekebilir. Yanlış anlaşılmaların söz konusu olabileceği öğle saatlerinde paylaşımlarına ve konuştuklarına dikkat etmelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Yoğun açıların devrede olduğu bugün duygusal açıdan kontrolünü sağlamakta zorlanmıyorsun. Yardım dernekleri ile ilgili işlerde kollarını sıvayabilir ve başka insanları da seninle birlikte hareket etmeleri için ikna edebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Gün içerisinde cömert ve affedici olman gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Geçmişte bıraktığın bir tanıdığın senden yardım isteyebilir. Bir arkadaşın bugün seni daha önce hiç gitmediğin bir yere götürmek isteyebilir. Uyum sağlamanda fayda var.

Astrolog Ceylin Çelebi

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