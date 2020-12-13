14 Aralık 2020 burç yorumları! Güneş tutulması sağlık ve para konularını etkileyecek

14 Aralık 2020 burç yorumları araştırılıyor. Günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. Pazartesi günü gerçekleşen güneş tutulması sağlık, aşk, para ve aile konularına nasıl yansıyacak? İşte 14 Aralık 2020 burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Pazartesi günü saat 19.16’da Yay burcunda yılın son Güneş tutulması gerçekleşecek. Hukuksal konularda yeni bir süreç başlayabilir. Aynı zamanda uzak akrabalarınla olan ilişkilerinde tutulma ile birlikte önem kazanıyor olacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Yay burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının etkilerini hisseli kazanımlar alanında yeni birtakım ortaklı işlere girerek yeni bir süreci başlaması şeklinde yaşayacak olabilirsin. Yeni bir girişimin için kredi çekmen gerekebilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Güneş tutulmasının etkilerini tam karşıt evinden alıyorsun. İkili ilişkilerinle ilgili yeni bir döneme, uzun soluklu bir ilişkiye adım atabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çalışma koşulların ve mesleğinle ilgili konularda patronunda desteği ile yeni bir sürece adım atabilirsin. Sağlığınla ilgili konularda daha temkinli hareket etmen gereken günlerden geçiyorsun.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Yay burcundaki Güneş tutulmasının etkilerini çocukların ve keyif aldığın aktivitelerin alanında yaşıyor olacaksın. Çocuklarının okul veya iş hayatları ile ilgili uzak yerleri de ilgilendiren önemli yenilikler tutulmanın etkin olacağı 6 aylık süreç boyunca meydana gelebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Güneş tutulmasının etkilerini ev ve yuva konularında hissediyor olacaksın. Ne zamandır evinle ilgili bir alım ya da satım işin varsa bu süreci tutulmanın etkili olacağı en az 6 aylık süreçte tamamlıyor olacaksın.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Yakın çevrene dikkatini daha çok çevirmen gereken bir süreç başlıyor. Tutulma ile birlikte kardeş veya kuzenlerinle birlikte iş yapmaya başlayabilirsin. Onların hayatları ile ilgili önemli bir karar aşamasında etkili olman gerekebilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Parasal kazanımlarınla ilgili konuları etkileyecek olan bir Güneş tutulması bugün Yay burcunun 23 derecesinde gerçekleşiyor olacak. Kazanımlarını etkileyecek önemli bir iş anlaşmasına imza atabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Yılın son Güneş tutulması senin burcunda pazartesi günü saat 19.16’da senin burcunda gerçekleşecek. Bireysel konuların, sağlığınla ilgili konuları ilgilendiren yeni bir döneme girebilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Arka planda yürüttüğün işlerinde önemli yenilikleri ortaya çıkartacak olan Yay burcundaki Güneş tutulması pazartesi günü saat 19:16’da gerçekleşiyor olacak. Önemli başarılara bilhassa ailenden birinin yardımıyla imza atabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Kariyerinden elde ettiğin gelirinde önemli gelişmeler meydana gelebilir. Bunda yurtdışı ile ilgili konulardan kaynaklanan etkiler de söz konusu olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Yay burcundaki Güneş tutulması kariyer hayatını etkiliyor olacak. Kariyer hayatında önemli bir yenilik içerisine girebilir veya yeni bir kariyere adım atabilirsin.