12 Mayıs burç yorumları Kova burcu için sağlık kararı alma zamanı

12 Mayıs burç yorumları merak edilen konular arasında yer alıyor. Ay ve Güneşin etkileri burç yorumlarına nasıl yansıyacak? Bugünkü burç yorumları nasıl? gibi sorular İnternette araştırılıyor. Ay, Kova burcuna geçiş yapacak. 12 Mayıs Salı günü Koç burcu gün boyunca amaçlarını ve projelerini gerçekleştirmek adına disiplinle çalışıyor olacak. Yönetici gezegeni Satürn olan Oğlak burcunun parasal konularda bir karar alması gerekebilir. Kova burcu sağlıkla ilgili kararlar alarak bir diyete başlayabilir. İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleminden 12 Mayıs Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Salı günü gökyüzünde yoğun enerjiler var. Gün boyunca amaçlarını ve projelerini gerçekleştirmek adına disiplinle çalışıyor olacaksın. Aynı zamanda hedeflediğin konularla ilgili de destekler bulabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Dış ticaret ile uğraşıyorsan daha fazla organize olman gereken durumlar olabilir. Sabah saatlerinde sanatsal konular ilgini çekiyor olacak. Bilhassa işinle ilgili aşırı beklentiler içerisinde olabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Yönetici gezegenin Merkür salı gecesi 00.55’te senin burcuna yani güçlü olduğu yere geçiyor olacak. Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler seni sarabilir. Kendini ifade etmekte zorlanmayacağın bir akşam.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sanatsal konularla ilgilenmek sana iyi gelebilir. Bu sabah değişken bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Gün ortasında aşırı duygusallaşacağın birtakım durumlar söz konusu olabilir. Ay Satürn kavuşumunun etkinleşeceği Salı akşamı görevine bağlı bir şekilde çalışıyor olacaksın.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

12 Mayıs Salı günü yanında çalışanlarla ilgili olarak temkinli davranman gereken durumlar meydana gelebilir. Ay saat 15.35’ de karşıt burcun olan Kova burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerin daha önemli hale gelebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Merkür salı günü saat 00.55’ de İkizler burcuna geçiş yapacak. İletişim konularında daha akıl yoluyla yaklaşacağın günler geliyor. Aşk hayatında karamsarlıklara kapılmamalısın. Düşüncelerini uygulamaya koymak için uygun bir gün.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Salı sabah uyandığında rüyalarınla ilgili önemli olaylar ve kişiler aklını kurcalayabilir, kendine gelmekte zorlanabilirsin. Gün boyunca yoğun enerjiler var. Kendini güçlü bir şekilde ifade edebileceksin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay 12 Mayıs Salı günü saat 15.35’de Kova burcuna geçiyor olacak. Günün ikinci yarısında evinle ilgili konular daha önemli hale gelecek olabilir. Aynı zamanda bugün gerçekleştirmek istediğin konularla ilgili önemli destekler görüyor olacaksın.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Şanslı bir salı günü geçirebilirsin. Ne zamandır beklediğin haberler gelebilir. Aynı zamanda ikili ilişkilerin adına da güzel enerjiler var. Duygusal açıdan kendini iyi hissetmek için yalnız kalman iyi olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Parasal konularda birtakım kararlar alman ve hızlı bir şekilde uygulamaya koyman gereken durumlar olabilir. Ay Satürn kavuşum açısının etkinleşeceği akşam saatlerinde mesuliyetlerinle ilgili çalışamaya başlayabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay 12 Mayıs Salı saat 15.35’de Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçiyor olacak. Sağlığın ve fiziksel durumunla ilgili konularda birtakım yapılandırmalar içerisinde olman gerekebilir. Diyete başlamak isteyebilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Salı sabah rüyalarınla ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Kafanda tasarladığın birtakım projelerin varsa sabah saat 13.30’a kadar gerçekleştirmen iyi olabilir. Sabah saatlerinde senin için önemli kadın figürlerinden de destekler alabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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