12 Eylül 2020 güncel burç yorumları! Burçlar için meditasyon zamanı

12 Eylül burç yorumları merak edilen konular arasında yer alıyor. Günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor. Astrolog Ceylin Çelebi burçları meditasyon ve partner konusunda uyarıyor. 12 Eylül Akrep ve Kova burçları için meditasyon günü olabilir. Aslanların ise arkasından dönen işlere dikkat etmesi gerekiyor. Çelebi'nin kaleme aldığı 12 Eylül 2020 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları haberimizde.



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 12 Eylül Cumartesi günü Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin. Meditasyon için gece saatlerini değerlendirebilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: İkili ilişkilerinde uyumu yakalamakta zorlanacağın cumartesi günü partnerinle fazla iddialaşmaman da yarar var. Herkes kendi bildiğinde diretebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sahip olduğun kaynaklarını korumaya yönelik olarak davranıyor olacaksın. Çocuklarınla ilgili masraflar yapmamı gerektirecek durumlar söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Misafir ağırlamak, yedirmek içirmek isteyebilirsin ve bilhassa akşam saatlerinde iştahının gereğinden fazla artması söz konusu olabilir.

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12 Eylül 2020 burç yorumları haberimizde! İşte günlük burç yorumları