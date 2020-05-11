11 Mayıs burç yorumları Bugün hangi burçlarda sıra dışı enerji var?

11 Mayıs burç yorumları merak ediliyor. Haftanın ilk gününde Ay, tüm gün Oğlak burcunda ilerleyecek. Ay, küçülen ay fazında ilerliyor. Bu durum bugünkü burç yorumlarına nasıl yansıyacak? Bugün İkizler burcu için güvenlik konuları daha önemli hale gelecek. Aslan burcu ve Akrep burcu sıra dışı bir gün geçirebilir. Koç burcu sinirli ve öfkeli bir gün geçirebilir. Bugünkü burç yorumları enerjili ve sıra dışı konuları içeriyor. Pazartesi günü burç yorumlarını okumadan güne başlamayanlar için 11 Mayıs Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları…



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Pazartesi günü sorumluluklarınla ilgili konularda temkinli davranabilirsin. Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Günün ilk yarısında birtakım tartışmalar içerisinde kalabilir ve çabuk öfkelenebilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Dış ticaret ile uğraşan bir Boğa burcuysan bugünlerde daha fazla organize olman gereken durumlar olabilir. Sabah erken saatlerde beklemediğin kişilerden haberler var. Aynı zamanda gün içinde şifa enerjileri ile ilgilenebilir, meditasyonlar yapabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay pazartesi günü boyunca Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Güvenlik konuları senin açından çok daha önemli hale gelecek olabilir. Pazartesi sabah saatlerinde işinle ilgili meydana gelecek olaylar karşısında çabuk öfkelenebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugünlerde çevrenle birtakım tartışmalar içerisinde olmak seni karamsarlığa sokabilir. Sabah erken saatlerde beklemediğin kişilerden haberler var. Ay küçülen ay fazında ilerlerken yaptıklarını sunman açısından sana güzel fırsatlar sunuyor.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Sıra dışı gelişmelerin yaşanacağı bugünlerde bilhassa iş hayatınla ilgili elindekileri bırakıp farklı bir yöne gitmen gerekebilir. Bugünlerde dizlerinle ilgili sağlık sorunları yaşayabilirsin. Sağlığına dikkat etmelisin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Aşk hayatında karşı taraftan daha fazla sorumluluk duygusu ile hareket etmesini bekleyebilirsin. Duyacakların karşısında çabuk öfkelenebilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Pazartesi günü Ay Oğlak burcunda ilerliyorken güvenlik konuları senin için çok daha fazla önemli hale gelecek olabilir. Küçülen ay fazında ilerleyen Ay işlerinle ilgili güzel sonuçlar almanı destekliyor.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Pazartesi günü sıra dışı gelişmeler meydana gelecek olabilir ve sende olaylar karşısında çabuk öfkelenebilirsin. Ne zamandır çabaladığın işlerinde güzel gelişmeler artık seni sevindiriyor olacak.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sabah saatlerinde şifa enerjileriyle dolu meditasyonlar yapmak sana iyi gelebilir. Parasal konularda temkinli hareket ediyorsun.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Gün boyunca kendinden asla taviz vermeye niyetin yok. Yönetici gezegenin Satürn’ün de Retro hareketi pazartesi günü başlıyor olacak. Zihinsel anlamda gerginliklerin olabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sezgilerini dinlemelisin, onlar sana doğru yolu gösterecektir. Sabah erken saatlerde hiç ummadığın kişilerle ilgili haberler alabilirsin. İş hayatında çabalarının karşılığını alacağın günlerdesin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

11 Mayıs Pazartesi günü Ay Oğlak burcunda ve küçülen ay fazında ilerliyor olacak. Kafanda tasarladığın birtakım projeler olabilir. Bunları gerçekleştirmek için hilal fazını beklemende fayda var.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

Instagram: astrolifeceylin