11 Kasım 2020 burç yorumları! Oğlaklarda kariyer, Aslanlarda seyahat zamanı

11 Kasım 2020 burç yorumları aşk hayatına dair önemli bilgi veriyor. 11 Kasım Çarşamba günü İkizler burcu aşk hayatında beklediği uyumu yakalayacak, Oğlak burcu kariyerinde mutlu olacağı adımı atacak. Miras konularıyla ilgilenen Balık burcu ise moral bulacak. Günlük burç yorumları herkes için farklı anlamlara geliyor. Ay'ın Terazi burcuna geçiş yapacağı 11 Kasım 2020 burç yorumları sizlerle...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Ay 11 Kasım Çarşamba günü Başak burcundan ayrılıp saat 19.09’da Terazi burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinin daha fazla öne çıktığına şahit olabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde uyum sağlayabileceğin güzel enerjiler var. Evcil hayvanlarının bakımına vakit ayırabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay Çarşamba günü burç değiştireceği için de değişken enerjiler altında olabilirsin. Aşk hayatında aradığın uyumu yakalıyor olacaksın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Evinle ilgili konuların öne çıktığı Çarşamba günü evini, yaşadığın alanı güzelleştirmek isteyebilirsin. Senin için önemli eril figürler ile aranda yoğun bir tartışma durumu söz konusu olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Sürpriz bir kısa seyahate çıkman gerekebilir. Aynı zamanda Çarşamba günü akşamı iki kişinin arasında arabuluculuk yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Eşinle arandaki bir tartışma farkına varmadan büyüyebilir.

11 KASIM 2020 BURÇ YORUMLARININ DEVAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

Burçları neler bekliyor? 11 Kasım 2020 burç yorumları