10 Şubat burç yorumları: Günlük burç yorumları haberimizde!

Günlük burç yorumları araştırılıyor. 10 Şubat burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Pazartesi Ay aslan burcundan başak burcuna geçiyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Bugün Ay Aslan burcundan Başak burcuna geçti. İşinle ilgili konulara yoğunlaşmak ve üretken olmak isteyeceğin bir gün. Saat 17:51 sonrasında Ay ve Merkür arasında karşıt açı oluşacak. İşin ve diğer yapman gereken sorumlulukların arasında kalabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Başak burcunda ilerleyen Ay özellikle aşk hayatında fazla endişeli olmana sebep olabilir. Partnerinin biraz özgürlük istemesi seni kuşkulandırıyor olabilir. Bugün akşam aşırı duygusal ve hassas olabilir, buluttan nem kapabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugün Ay Başak burcunda olduğu için sende evinle ilgilenmek, düzen kurmak, temizlik yapmak isteyebilirsin. Yaratıcılığını aktif bir şekilde kullanabileceğin bir gün. Dekoratif şeyleri seviyorsan bugün evin için güzel objeler tasarlayabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Dolunay'ın fiziksel anlamda gergin etkilerini henüz üzerinden atamamış olabilirsin. Biraz uyumak ve dinlenmek iyi gelebilir. İletişim ve eğitim konusunda yeni bir alana ilgi duymaya başlayabilirsin bugün. Farklı bir şeyler yapmak, kendini geliştirmek isteyecek olabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Dün Aslan burcunda ki Dolunay'dan sonra Ay bu gece saat 02:39'da Başak burcuna geçti. Yeteneklerini üretken olmak için kullanacak olabilirsin. Sıra dışı bir şeyler tasarlamak ve herkesin beğenisine sunmak hoşuna gidebilir. Akşam saatlerinde iletişim konularında zorlanabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Bu gece Ay Aslan burcundan ayrıldı ve senin burcuna geçti. Temizlik ve titizlik konularını bugün abartabilirsin. Kendini fazla hırpalamamaya özen göster. Aksi takdirde fazla yorulman ve mükemmeliyetçi olman günün sonunda seni hasta edebilir. Yanlış anlaşılmalar yüzünden partnerinle aranda sevimsiz tartışmalar çıkabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Bugünlerde bilinçaltı temizliği ile ilgili konulara ilgi duymaya başlayabilirsin. Bu konudaki yayınları ve kitapları okumak isteyebilirsin. Fazla tepkisel yaklaşımların insanların seninle bir şeyler paylaşmasına engel oluyor. Arkandan gizlice konuşulanlar bugün önüne gelebilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Sosyal konularla ilgilenmek, yardıma ihtiyacı olanlar için elinden geleni yapmak arzusundasın. Çevrendekileri fazla eleştiriyor olabilirsin. Sözlerine dikkat etmen gereken bir gündesin. Yenilikçi konularla ilgilensen de eski ve artık tabu olmuş alışkanlıklarından vazgeçemiyorsun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Evliliğinle ilgili konularda somut sonuçlar isteyebilirsin. Sürekli aynı konuları konuşuyor olmak ve neticede bir şekilde ilerleyememek seni umutsuzlandırıyor olabilir. Nişanlın ya da hayatındaki kişiyle bugün olayların içyüzünü anlamak adına konuşabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Haftanın ilk işgünü ve Ay Başak burcunda ilerliyor. Sinirlerine dikkat etmen gereken bir gün. Değişken enerjiler var. Yakın çevrenle aranda iletişim sorunlarından ve yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan sorunlar söz konusu olabilir. Çocuklarınla ilgili gurur duyacağın güzel gelişmeler olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Bugün özellikle ödemelerin ve kredilerin ile ilgili alana yoğunlaşabilirsin. Ödenmemiş vergi borçların başını ağrıtabilir. Bu konularda daha düzenli olman gerekiyor. Parasal konulardaki gerginliklerin gün boyunca sürebilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

İletişime hayli önem vereceğin bir süreçtesin. Belki kendini daha doğru ve etkili bir şekilde ifade etmek üzere bir eğitim almaya karar verebilirsin. İki kişi arasında kararsızlıklar yaşayacağın ve bir yanda duyguların öbür yanda mantığın arasında gidip geldiğin bir meselen olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com