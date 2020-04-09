10 Nisan burç yorumları! 10 Nisan Cuma günü Yengeç burcunu önemli bir gün bekliyor!

10 Nisan burç yorumları merak ediliyor. Koronavirüs salgını ile mücadele edilirken dikkatini dağıtmak isteyenler 10 Nisan burç yorumlarına bakıyor. Hayata yönelik konular hakkında bilgi almak isteyenler günlük burç yorumlarını takip ediyor. 10 Nisan Cuma günü Yengeç burcunu önemli bir gün, Aslan burcunu duygusal bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 10 Nisan’da Akrep burcunda ilerliyor olacak ve saat 23.15'te Yay burcuna geçecek. Gün boyunca yoğun giden enerji akşam saatlerine doğru daha rahat akmaya başlayacak.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Sabah uyandığında yoğun bir enerji ile dolu olabilirsin. Gördüğün rüyaların etkisinden kolay çıkamayabilirsin. Ay'ın Jüpiter ile olan uyumlu açısı fedakâr bir enerjide olacağını vurguluyor. Bir kadından yardım görebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Çalışma hayatında fazla kontrolcü davranıyor olman çevrendeki insanları kızdırabilir. Sezgilerin bugün akşam saatlerinde daha da çok kuvvetlenecek olabilir. Spiritüel konular için akşam saatlerini kullanabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay Akrep burcunda ilerliyorken partnerini fazla sahiplenmen ve kıskanç tavırlar içerisinde olman mümkün. Akşamüstüne doğru senin için önemli bir kadından alacağın manevi destekler var.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

10 Nisan Cuma günü daha çok evinle ilgilenmen gerekebilir. Evde dekoratif değişiklikler yapabilir ve daha soft renkleri hayatına katabilirsin. Günün genelinde duygusal açıdan yoğunluk hissedebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Yakın çevrenle olan iletişiminde bugün konuları çok derinlemesine araştırabilir ve adeta bir psikolog gibi davranabilirsin. İletişim için daha çok akşam 22.00 sonrasını kullanman sana fayda getirecektir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Gün boyunca yoğun ve hassas bir enerji altında olabilirsin. Hoşgörülü insanların daha fazla çevrende olduğu için kendini şanslı hissedecek olabilirsin. Neşeni kaybetmiyorsun.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ay senin burcundan ayrılıp akşam 23.35'te Yay burcuna geçecek. Gün boyunca internetten aklına takılan kişileri araştırabilir, hatta haklarında birçok bilgide edinebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Biriyle iletişime geçmek ve bir konuda ortak bir karara varmak istiyorsan bugün akşam saat 22.00 sonrasını kullanmanda fayda var. Sağlığına dikkat etmelisin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Arkadaş çevrenle olan ilişkinde net çizgiler çizebilir veya hep ya hiç tavrı takılabilirsin. Kararlı ve olayları değiştirme gücüne sahip olduğun bir gündesin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Güne ilginç rüyalar ve yüksek manevi bilinç ile başlayabilirsin. Samimi olduğun bir bayandan kariyerinle ilgili göreceğin bir fayda var. Değerlendirmen gereken olaylar varsa daha çok akşamı kullanmalısın.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Gayretli çalışmalarının faydasını topluyorsun. Sezgilerin hayli kuvvetli. Enerji çalışmaları yapan biriysen gökyüzü enerjileri seni hayli aktif kılıyor olacak.

Astrolog Ceylin Çelebi

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