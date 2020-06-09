10 Haziran 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumlarını neler bekliyor?

10 Haziran 2020 burç yorumları araştırılıyor. Ay, küçülen Ay fazında ilerliyor. Boğa burcunun konuşması için güzel bir gün olan 10 Haziran Çarşamba günü, Yengeç burcunun ilişkilerde aradığı uyumu yakaladığı bir gün olacak. Günlük burç yorumları aile, iş, aşk ve manevi konularda hayata dair ipucu veriyor. Ay tüm gün Kova burcunda ilerleyecek. Saçlarınla veya görüntüyle ilgili değişiklik yapmayı düşünen Kova burcunun Venüs retrosunun bitişini beklemesi gerekiyor. 10 Haziran Çarşamba günü Yengeç burcunun hukuksal konularla ilgilendiği bir gün olacak. İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleme aldığı 10 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 10 Haziran 2020 Çarşamba günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerleyecek. Bugünlerde arkadaşlarınla ortak bir amaç uğrunda mücadele verebilirsin. Sosyal ilişkilerin ön plana çıkıyor.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Fikirlerinin arkasında ne olursa olsun duruyorsun ve vazgeçmeye niyetin yok. Gün boyunca ilişkilerin hayli uyumlu bir şekilde ilerleyecek. Konuşmak istediğin konular adına uygun bir gün.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın tüm gün Kova burcunda ilerlediği bugün hukuksal konular gündeminde olacak olabilir. Bununla birlikte Ay küçülen Ay fazında ilerlerken işlerinle ilgili güzel sonuçlar elde edebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ortak kazanımlarınla ilgili konularda yeni birtakım organizasyonlar içerisinde olabilirsin. Akşam saatlerine doğru Ay ile Güneş arasındaki uyumlu açının etkisiyle ilişkilerde aradığın uyumu yakalıyor olacaksın.

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