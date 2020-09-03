10 dakikada browni tarifi! Browni nasıl yapılır?

"Browni nasıl yapılır?" sorusunun cevabı mutfak severler tarafından araştırılıyor. Kek ve pasta çeşitleriyle arası iyi olanlar için 10 dkaikada browni tarifi hazırladık. Yurt dışında oldukça popüler olan bu tatlı ülkemizde de sevilerek tüketiliyor. Browninin püf noktası ise tereyağı ile çikolatanın iyi karıştırılması ve güzel pişirilmesidir. İşte mükemmel kıvamı yakalamak için browni tarifi ve malzemeleri...



BROWNİ İÇİN MALZEMELER

3 adetyumurta

300 grambitter çikolata (iri parçalanmış)

150 gram tereyağı(9,5 yemek kaşığı)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

İsteğe göre içine ceviz veya fındık

BROWNİ TARİFİ YAPILIŞI

Browninin püf noktası çikolata ve tereyağıdır. Bu yüzden önce tereyağını bir tencerede eriterek işe başlayın.

Eridiği gibi ocaktan alın ve tereyağınız henüz sıcakken parça parça böldüğünüz çikolataları içerisine ilave edin. Tereyağının sıcağı ile çikolatayı eritin.

Başka bir kabın içerisine yumurtaları alın, şekeri de ilave ederek güzelce çırpın. Çırpılan şekerle yumurtaların üzerine azar azar tereyağlı çikolatalı karışımı ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Tüm karışımı ekleyip çırptıktan sonra un ve vanilyayı eleyerek üzerine ilave edin. Tüm malzemeleri karıştırın.

Ardından yağlanmış ya da pişirme kağıdı serilmiş 20 cm'lik kare kek kalıbına hazırladığınız karışımı aktarın. Fırınınızın pişirme durumuna göre 160-180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişirin.

Üzeri hafif çatlak bir görünüm alınca fırından çıkarın ve 1 saat kadar dinlendirin. Dinlendikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

BROWNİ SERVİS ÖNERİSİ

Browninin içine fındık veya ceviz kullanabilirsiniz. Eğer çikolata yoğunluğunu seviyorsanız üzerini çikolata sosuyla ya da dondurmayla süsleyebilirsiniz.