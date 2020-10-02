Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz'a Katar prensesinden hediye!

Çekimleri Kapadokya’da devam eden Zümrüdüanka dizisinin başrol oyuncusu Ceren Yılmaz’ın hayranları seti çiçek ve hediyelerle donattı. Zümrüt karakterini oynayan Yılmaz, “Hayranlarımızın bize olan sevgisi, motivasyonumuzu artırıyor. Geçen gün mozaikten yapılmış Zümrüt ve Serhat tablosu, ismini gizli tutmamızı rica eden Katar Prensesi tarafından geldi” diye konuştu.

