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  • Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz'a Katar prensesinden hediye!
02 Ekim 2020 Cuma 21:43 | Son Güncelleme:

Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz'a Katar prensesinden hediye!

Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz'a Katar prensesinden hediye!

Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt karakterini oynayan Ceren Yılmaz'a hayranlarından hediye yağmuru.

Çekimleri Kapadokya’da devam eden Zümrüdüanka dizisinin başrol oyuncusu Ceren Yılmaz’ın hayranları seti çiçek ve hediyelerle donattı. Zümrüt karakterini oynayan Yılmaz, “Hayranlarımızın bize olan sevgisi, motivasyonumuzu artırıyor. Geçen gün mozaikten yapılmış Zümrüt ve Serhat tablosu, ismini gizli tutmamızı rica eden Katar Prensesi tarafından geldi” diye konuştu.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0'>tuna.tunca@

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