Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Zümrüt Kuloğlu kimdir?

Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, “Zümrüdüanka”, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. Fox Tv ekranlarında başlayan Zümrüdüanka dizisinin başrol oyuncuları merak konusu oldu. Dizide Zümrüt karakterine hayat veren Ceren Yılmaz da araştırılan isimler arasında yer alıyor. Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz ile ilgili merak edilenler haberimizde.

ZÜMRÜT KULOĞLU KİMDİR?

20’lerinin başında... Fakruzaruret içindeki Kuloğlu Ailesi’nin en büyük kızı... Anası, babası ve iki kardeşiyle müflis Körkuyu Mahallesi’nde yaşıyordu. Çalışkan, vefalı, kendinden daha çok ailesini düşünen, onurlu ve sebatkar bir kızdı. Tüm ailenin yükü onun sırtındaydı. Demirkanların holdinginde çalışıyordu ama maaşı beş boğazı geçindirmeye yetmiyordu. Ve o kadar büyük bir sırrı vardı ki bu sır yüreğini dağlıyordu…

CEREN YILMAZ KİMDİR?

6 Haziran 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Filinta ve Deli Gönül dizilerinde rol almış. Üç Harfliler : ''Adak'' sinema film'inde başrol olarak yer almıştır.

Ceren Yılmaz'ın Oynadığı Diziler



Zümrüdüanka / Zümrüt / 2020

Deli Gönül / 2017

Filinta / 2016

Ceren Yılmaz'ın Oynadığı Filmler

Üç Harfliler : "Adak" / 2019