Zümrüdüanka dizisi her çarşamba Fox Tv'de ekrana geliyor. İmkansız ve duygu dolu bir aşk hikayesini evlerimize getiren dizinin başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz yer alıyor. Sevilen dizinin çekimleri Türkiye'nin gözde mekanlarından olan Kapodakya'da çekiliyor. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi kısa zaman önce Fox Tv'nin diğer dizi Sen Çal Kapımı ile yer değiştirmişti. Zümrüdüanka final mi yapacak? Zümrüdüanka ne zaman final yapıyor?

ZÜMRÜDÜANKA FİNAL Mİ YAPACAK?

Zümrüdüanka dizisinin final yapacağı belirtildi. Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Zümrüdüanka dizisi ekranlara veda ediyor. Sevilen yapım, 26. bölüm ile ekran hayatını sonlandıracak. Yeni yılda final yapacak olan dizide yönetmen değişikliğine gidildiği de gelen bilgiler arasında.

ZÜMRÜDÜANKA 23. BÖLÜM ÖZETİ

Zümrüt’ün ani rahatsızlığıyla ortaya çıkan sağlık sorunu; genç çifti yeni bir sınavın eşiğine getirir. Bu sınavdan ya güçlenerek ya da ayrılarak çıkacaklardır.

Suhandan’ın hamileliği konakta soğuk rüzgârlar estirir. Sağlanan ateşkes ile Özgüçleri hayatlarından çıkardıklarını düşünen Demirkanlar, kendilerini tekrar bir kaosun içinde bulur. Bu habere tek sevinen ise Zümrüt’tür.

Adım adım Demirkan olmaya doğru giden Meliha’nın yaptığı bir hata, hem Zümrüt’ü hem de ailesini utanca boğar. Ülfet ve Rüstem arasında yaşanan büyük hesaplaşma, o güne kadar iki tarafın da sakladığı bir sırrı ortaya çıkarır.

Girdikleri sınavdan güçlenerek çıkmaya karar veren Zümrüt ve Serhat, önlerindeki tek seçeneği kabul ederek kendilerine yeni bir sayfa açar. Ancak bu sayfada onlarla birlikte üçüncü bir kişi daha olacaktır.