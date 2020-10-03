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  • Zümrüdüanka 13. bölüm 2. fragmanı izleme linki: Zümrüdüanka 12. bölümde neler oldu?
03 Ekim 2020 Cumartesi 16:14 | Son Güncelleme:

Zümrüdüanka 13. bölüm 2. fragmanı izleme linki: Zümrüdüanka 12. bölümde neler oldu?

Zümrüdüanka 13. bölüm 2. fragmanı izleme linki: Zümrüdüanka 12. bölümde neler oldu"

Zümrüdüanka Fox TV'de seyirci karşısına çıkıyor. Pastel Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Serhan Şahin otuyor. Zümrüdüanka heyecanlı dolu son bölümüyle izleyenleri etkilemeyi başardı. Türk yapımı dram dizisi Zümrüdüanka 12. son bölümde neler yaşandı?

Zümrüdüanka 12. son bölümde izleyenleri ekran başına kilitledi. Her hafta cumartesi günü Fox Tv'de yayınlanan Zümrüdüanka Pastel Film imzalıdır. Yönetmenliğini Serhan Şahin'in yaptığı dizinin başrolünde Alp Nevruz ve Ceren Yılmaz yer alıyor. Zümrüdüanka bu akşam 13. bölüm ile ekranlara gelecek. Son bölüme tekrardan izlemek isteyenler Zümrüdüanka 12. bölümü haberimizde.

ZÜMRÜDÜANKA 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zümrüt, kendisinden saklanan sırlardan birini öğrenmiştir. Deniz’in gerçekte kim olduğu da böylece ortaya çıkmıştır. Azimet’in kurduğu oyun, istediği gibi sonlanmıştır.

ZÜMRÜDÜANKA 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


Zümrüt, Serhat’la olan geçmişini ve aşkını sorgulamaya başlar. Serhat için, Zümrüt’ten başkası yoktur, olmayacaktır da. Ancak Zümrüt’ü buna inandırmaya çalışırken, iki aşık, başka sınavlara tabi tutulacaklardır. Deniz de Serhat’ın hayatında kalıcı olmak adına, elini yükseltir ve tehlikeli adımlar atmaya başlar.

Suhandan, yaşadığı büyük acıdan sonra, kendi seçimlerini yapmaya başlar. Artık, kimsenin hayatı üzerinde tahakküm kurmasına izin vermeyecektir.

Serhat hem Zümrüt’ü hem kızını kalbinde tutabilmek için, başka cephelerde savaşlar vermektedir. Ancak Cihan’ın araladığı kapı; ikisi arasında, uzun süre bitmeyecek bir savaşın başlangıcı olacaktır.

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