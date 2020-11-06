06 Kasım 2020 Cuma 13:11 | Son Güncelleme:
Züleyha Ortak'ın Azerbaycan'a destek marşı ‘Can Azerbaycan' yayınlandı
Sözü ve bestesi Üzeyir Aktulum'a ait olan, Züleyha Ortak'ın Aktulum'la birlikte yorumladığı marş ‘Can Azerbaycan' dijital platformlarda yayınlandı.
Züleyha Ortak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Azerbaycan'a destek olmak için ‘Can Azerbaycan' marşını yorumladı. Ortak, "Türkiye - Azerbaycan dostluğuna armağandır" sözleriyle marşı dijital platformda yayınladı.