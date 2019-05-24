Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 24 Mayıs Zuhal Topal kaç puan verdi?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasını kimin kazandığı cuma gününün gelmesi ile beraber merak ediliyor. Zuhal Topal kaç puan verdi? Hafta içi her gün yeni bölümleri ile ekrana gelen program Fox TV’de ekrana geliyor. Her hafta farklı isimlerin katıldığı yarışmada heyecan devam ediyor. Yarışmacılar birbirlerini puanladıktan sonra Zuhal Topal’da puan veriyor. Cuma günü de birinci olan isim belli oluyor. Bu haftanın yarışmacıları Sevda Hesas ve kayınvalide Ayşe Hanım, Senem Eşref ve kayınvalidesi Elmas Hanım, Surenur Özdemir ve kayınvalidesi Filiz Hanım, Yeliz Yağcıoğlu ve kayınvalidesi Özgür Hanım, Hülya Şemli ve kayınvalidesi Ayten Hanım oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kazanan isim açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.

23 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA PUAN DURUMU

Ayten Hanım: 6 puan

Ayşe Hanım: 4 puan

Filiz Hanım: 5 puan

Elmas Hanım: 3 puan

Zuhal Topal: 5 puan

22 MAYIS PUAN DURUMU

Ayşe Hanım 6 puan

Elmas Hanım 4 puan

Ayten Hanım 6 puan

Özgül Hanım 6 puan

Zuhal Topal 7 puan

Toplam: 29 puan

21 MAYIS PUAN DURUMU (Senem Hanım’ın puanları)

Ayşe Hanım 3 puan

Filiz Hanım 6 puan

Özgül Hanım 4 puan

Ayten Hanım 5 puan

Zuhal Topal 7 puan

Toplam: 25 puan

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YARIŞMACILARI

SEVDA HESAS VE KAYINVALİDESİ AYŞE HANIM

Sevda 21 yaşında ve 3 çocuk annesi. 9 kardeşi var, mutfakta oldukça iddialı, Kayınvalidesi Ayşe Hanım ise 42 yaşında 4 çocuk annesi.

SENEM EŞREF KAYINVALİDESİ ELMAS EŞREF

25 Yaşında 3 yıllık evli olan Senem'in babası kebapçı. Ödülü kazanırsa iş yeri açmak istiyor. Kayınvalide Elmas Hanım Kilis'li 3 çocuk annesi

SURENUR ÖZDEMİR VE KAYINVALİDESİ FİLİZ ÖZDEMİR

2 Çocuk annesi olan Surenur bankacıydı. Kayınvalide Filiz Hanım ise 26 yıllık evli,3 çocuk annesi.

YELİZ YAĞCIOĞLU VE KAYINVALİDESİ ÖZGÜR YAĞCIOĞLU

İstanbullu olan gelin İzmir'de yaşıyor,26 yaşında ve ev hanımı. Kayınvalide Özgür hanım ise Iğdırlı ve 5 çocuğu var.

HÜLYA ŞEMLİ VE KAYINVALİDESİ AYTEN ŞEMLİ

5 yıllık evli olan ev hanımı ve 1 çocuk annesi. Kayınvalide Ayten hanım ise 52 yaşında ve Bulgaristan göçmeni. 35 yıllık evli olan kayınvalide ödülü kazanırlarsa yarı yarıya paylaşacaklarını söylüyor.