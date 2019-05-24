Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 24 Mayıs Zuhal Topal kaç puan verdi?
“Zuhal Topal’la Sofrada kim kazandı?” sorusu 24 Mayıs itibari ile araştırılıyor. Zuhal Topal kaç puan verdi? Fox TV’de yayınlanan yarışma izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Her hafta farklı isimler yarışmaya katılıyor. Bu haftanın yarışmacıları Sevda Hesas ve kayınvalide Ayşe Hanım, Senem Eşref ve kayınvalidesi Elmas Hanım, Surenur Özdemir ve kayınvalidesi Filiz Hanım, Yeliz Yağcıoğlu ve kayınvalidesi Özgür Hanım, Hülya Şemli ve kayınvalidesi Ayten Hanım oldu. Her gün farklı bir isim yarıştı ve puanlamalar yapıldı.
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasını kimin kazandığı cuma gününün gelmesi ile beraber merak ediliyor. Zuhal Topal kaç puan verdi? Hafta içi her gün yeni bölümleri ile ekrana gelen program Fox TV’de ekrana geliyor. Her hafta farklı isimlerin katıldığı yarışmada heyecan devam ediyor. Yarışmacılar birbirlerini puanladıktan sonra Zuhal Topal’da puan veriyor. Cuma günü de birinci olan isim belli oluyor. Bu haftanın yarışmacıları Sevda Hesas ve kayınvalide Ayşe Hanım, Senem Eşref ve kayınvalidesi Elmas Hanım, Surenur Özdemir ve kayınvalidesi Filiz Hanım, Yeliz Yağcıoğlu ve kayınvalidesi Özgür Hanım, Hülya Şemli ve kayınvalidesi Ayten Hanım oldu.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kazanan isim açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.
23 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA PUAN DURUMU
Ayten Hanım: 6 puan
Ayşe Hanım: 4 puan
Filiz Hanım: 5 puan
Elmas Hanım: 3 puan
Zuhal Topal: 5 puan
22 MAYIS PUAN DURUMU
Ayşe Hanım 6 puan
Elmas Hanım 4 puan
Ayten Hanım 6 puan
Özgül Hanım 6 puan
Zuhal Topal 7 puan
Toplam: 29 puan
21 MAYIS PUAN DURUMU (Senem Hanım’ın puanları)
Ayşe Hanım 3 puan
Filiz Hanım 6 puan
Özgül Hanım 4 puan
Ayten Hanım 5 puan
Zuhal Topal 7 puan
Toplam: 25 puan
ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YARIŞMACILARI
SEVDA HESAS VE KAYINVALİDESİ AYŞE HANIM
Sevda 21 yaşında ve 3 çocuk annesi. 9 kardeşi var, mutfakta oldukça iddialı, Kayınvalidesi Ayşe Hanım ise 42 yaşında 4 çocuk annesi.
SENEM EŞREF KAYINVALİDESİ ELMAS EŞREF
25 Yaşında 3 yıllık evli olan Senem'in babası kebapçı. Ödülü kazanırsa iş yeri açmak istiyor. Kayınvalide Elmas Hanım Kilis'li 3 çocuk annesi
SURENUR ÖZDEMİR VE KAYINVALİDESİ FİLİZ ÖZDEMİR
2 Çocuk annesi olan Surenur bankacıydı. Kayınvalide Filiz Hanım ise 26 yıllık evli,3 çocuk annesi.
YELİZ YAĞCIOĞLU VE KAYINVALİDESİ ÖZGÜR YAĞCIOĞLU
İstanbullu olan gelin İzmir'de yaşıyor,26 yaşında ve ev hanımı. Kayınvalide Özgür hanım ise Iğdırlı ve 5 çocuğu var.
HÜLYA ŞEMLİ VE KAYINVALİDESİ AYTEN ŞEMLİ
5 yıllık evli olan ev hanımı ve 1 çocuk annesi. Kayınvalide Ayten hanım ise 52 yaşında ve Bulgaristan göçmeni. 35 yıllık evli olan kayınvalide ödülü kazanırlarsa yarı yarıya paylaşacaklarını söylüyor.