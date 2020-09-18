Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 18 Eylül Cuma günü kazanan isim

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi yapılan puanlamaların ardından belli oluyor. Hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada 18 Eylül Cuma günü kazanan isim ile haftayı kapatıyor. Rekabetin eksik olmadığı yarışmada gelin ve kayınvalideler kıyasıya yarışıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 18 Eylül Cuma günü haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 EYLÜL PUAN TABLOSU NASILDI?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 17 Eylül puan tablosu belli oldu. Yarışmacıların ev sahibine verdikleri puanlar şu şekilde oldu:

Neval Hanım: 4 puan

Sadet Hanım: 3 puan

Güler Hanım: 5 puan

Gülhanım Hanım: 7 puan

Zuhal Topal: 7 puan

TOPLAM: 26 puan