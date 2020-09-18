18 Eylül 2020 Cuma 17:48 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 18 Eylül Cuma günü kazanan isim
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi 18 Eylül Cuma günü kazanan isim ile belli oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanıyor. Rekabetin eksik olmadığı yarışmada gelin ve kayınvalideler kıyasıya yarışıyor. Yarışmacılar gün sonunda performans değerlendirmesinde bulunup puanlama yapıyorlar. Hafta boyunca belirlenen puan tablosu neticesinde bir kişi büyük ödülün sahibi olacak.
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi yapılan puanlamaların ardından belli oluyor. Hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada 18 Eylül Cuma günü kazanan isim ile haftayı kapatıyor. Rekabetin eksik olmadığı yarışmada gelin ve kayınvalideler kıyasıya yarışıyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Sofrada 18 Eylül Cuma günü haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 EYLÜL PUAN TABLOSU NASILDI?
Zuhal Topal'la Sofrada'nın 17 Eylül puan tablosu belli oldu. Yarışmacıların ev sahibine verdikleri puanlar şu şekilde oldu:
Neval Hanım: 4 puan
Sadet Hanım: 3 puan
Güler Hanım: 5 puan
Gülhanım Hanım: 7 puan
Zuhal Topal: 7 puan
TOPLAM: 26 puan