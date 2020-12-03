Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık puan durumu açıklandı! Perşembe puan durumu nasıl?
Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık puan durumu izleyenlerin ilgi gösterdiği konulardan oldu. Fox Tv'nin reytingleri bol yarışması Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümleri ile her gün ekrana geliyor. Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık puan durumu sonrası haftanın puanlar yavaş yavaş belli oluyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık puan durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün Fox Tv'de ekrana geliyor. Gündüz kuşağının en çok sevilen yarışmalarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık puan durumu bugün belli oldu. Haftanın finaline bir gün kala Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık puan durumu birinci olan gelini netleştirecek. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık puan durumu açıklandı mı?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 3 ARALIK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?
Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık puan durumu açıklandı.
Fatma Hanım: 4 puan
Sakine Hanım: 4 puan
Naciye Hanım: 2 puan
Menşure Hanım: 3 puanZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 3 ARALIK YARIŞMACISI KİM?
Zuhal Topal'ı. 22 yaşında. 1 çocuk sahibi. Heyecanlı, telaşlı ve lezzet meraklısı. Aşçı bir aileden geliyor. Bugün yarışan yarışmacı yemeğini yetiştiremedi. Bu yüzden kayınvalidelerden eksik not aldı.