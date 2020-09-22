Zuhal Topal'la Sofrada 22 Eylül puan tablosu: Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu durumu belli oldu mu?

22 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu kayınvalidelerin gelinlere verdiği puanları gösteriyor. Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan program saat 16.00'da seyirci ile buluşuyor. Yeni bir haftaya giriş yapılırken gelin ve kayınvalidelerden oluşan yeni yarışmacılar da bugün tanıtılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu neticesinde birinci olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 22 EYLÜL PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada 22 Eylül puan tablosu henüz belli olmadı. Günün yarışmacısı olan gelin kayınvalidelere sunum yapacak. Ardından kayınvalideler yapılan yemekleri puanlayacaklar.

Puan tablosu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 21 EYLÜL PUAN TABLOSU NASILDI?

21 Eylül Pazartesi günü yayınlanan yarışmada Hatice Ecem Yıldırım'a verilen puanlar aşağıdaki gibi oldu.

Filiz Esen: 4

Leyla Doğan: 3

Fatma Sabuncu: 3

Altun Karabela: 4

Zuhal Topal: 5

TOPLAM: 19