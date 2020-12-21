Hafta içi her gün Fox Tv’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada 21 Aralık puan durumu bugün netleşecek. Haftanın ilk gününde yeni yarışmacı kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalışacak. Koronavirüs önlemlerine dikkat edilerek sunulan programda hafta boyu en yüksek puanı alan 15 bin TL’nin sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal’la Sofrada 21 Aralık puan durumu açıklandı mı?

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA 21 ARALIK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Zuhal Topal’la Sofrada 21 Aralık puan durumu henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

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ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA 21 ARALIK YARIŞMACISI KİM?

Tuğba Erdem: 6 yıllık evli. 2 çocuk annesi. Aslen Amasyalı. Hamarat

Özlem Erdem: Eski makasçı. Kesilmesin lafı, Zuhal Topal'ın büyük hayranı.